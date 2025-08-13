Opinión | RECONTRA
Inglés: nivel medio
Parece que hemos descubierto que la gente exagera o miente en su currículum. ¡Qué sorpresa! Durante décadas hemos convivido con esa pequeña tradición de inflar méritos, maquillar e inventar habilidades.
Después del maremoto de este verano respecto a los currículums de nuestros políticos, que nos ha hecho poner tan dignos a todos, el paso siguiente será uno de los clásicos inmortales: inglés: nivel medio. Esa frase que, traducida a la práctica, suele significar poder pedir una cerveza en Londres y entender la letra del estribillo de Yesterday, de los Beatles. El nivel medio es un concepto misterioso: nunca nadie admite tener un nivel bajo, y el alto es reservado para los temerarios. Medio, en cambio, suena bastante respetable.
Pero lo curioso es que, ahora que empezamos a mirar con lupa estos adornos, el siguiente paso lógico es hacerles el examen del inglés medio que dicen saber. Porque si se maquilla un título o una experiencia, nos parece mal; pero con lo del inglés nos podemos divertir mucho escuchando hablar nuestro inglés medio.
Exageración
En el fondo, la línea entre una exageración simpática y una mentira descarada es tan delgada como un folio de currículum. Y lo cierto es que esta foto de la vida profesional y educativa, más que un reflejo de la realidad, ha sido una carta de presentación creativa.
Así que, antes de seguir cayéndonos del guindo, quizá deberíamos empezar a asumirlo: el currículum perfecto no existe… y la sinceridad absoluta en el mundo de la política, ¡oh, sorpresa!, tampoco.
Urbanista
- De Lima a Castellón: diez monjas huyen de Perú y reabren un convento cerrado desde 2022
- La mejor ciudad del mundo para jubilarse está en España: playa, cultura y un inglés decente
- La OCU sentencia a la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
- Un pequeño pueblo de Castellón renace con su nueva cafetería-panadería: 'Queríamos hacer algo bonito para los vecinos
- El rival de Induráin confiesa: 'Iba dopado hasta las trancas cuando gané el Tour
- Lidl busca trabajadores para su nueva tienda en Castellón: cuenta atrás para la apertura
- Accidente mortal: Un motorista choca contra un jabalí y fallece en el acto
- Un pueblo de Castellón abre la piscina de noche para aliviar la ola de calor