Parece que hemos descubierto que la gente exagera o miente en su currículum. ¡Qué sorpresa! Durante décadas hemos convivido con esa pequeña tradición de inflar méritos, maquillar e inventar habilidades.

Después del maremoto de este verano respecto a los currículums de nuestros políticos, que nos ha hecho poner tan dignos a todos, el paso siguiente será uno de los clásicos inmortales: inglés: nivel medio. Esa frase que, traducida a la práctica, suele significar poder pedir una cerveza en Londres y entender la letra del estribillo de Yesterday, de los Beatles. El nivel medio es un concepto misterioso: nunca nadie admite tener un nivel bajo, y el alto es reservado para los temerarios. Medio, en cambio, suena bastante respetable.

Pero lo curioso es que, ahora que empezamos a mirar con lupa estos adornos, el siguiente paso lógico es hacerles el examen del inglés medio que dicen saber. Porque si se maquilla un título o una experiencia, nos parece mal; pero con lo del inglés nos podemos divertir mucho escuchando hablar nuestro inglés medio.

Exageración

En el fondo, la línea entre una exageración simpática y una mentira descarada es tan delgada como un folio de currículum. Y lo cierto es que esta foto de la vida profesional y educativa, más que un reflejo de la realidad, ha sido una carta de presentación creativa.

Así que, antes de seguir cayéndonos del guindo, quizá deberíamos empezar a asumirlo: el currículum perfecto no existe… y la sinceridad absoluta en el mundo de la política, ¡oh, sorpresa!, tampoco.

Urbanista