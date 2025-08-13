La Maldición 07/22

Este año usted va a pagar el doble en el recibo de basuras. ¿Por qué?

¿Acaso el ayuntamiento ha decidido atracar a los vecinos por afán recaudatorio? No. La subida se debe a la Ley 07/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, aprobada en el Congreso y ya bautizada como el Basurazo de Sánchez.

Esta ley obliga a los ayuntamientos (sí, obliga, rompiendo el principio de autonomía local) a no bonificar ni un solo céntimo de la tasa de basuras. Hasta ahora, el consistorio cubría la mitad del coste, y usted pagaba el resto. Si a usted le costaba 100 € la tasa de basuras, este año pagará 200 €. El 100% del coste.

Hipocresía

Pero la historia viene de más lejos. Sánchez quería aplicar una directriz europea aprobada por socialistas y populares en Bruselas, junto al resto de progresistas, más preocupados por el bienestar de los árboles y animales que de los ciudadanos. El plan es que cada vecino pague según la basura que genere. ¿Resultado? El progre rico que presume de consumir ecológico y genera poca basura ha decidido que ya no quiere pagar por las familias con dos o más hijos que generan más residuos. El socialismo ha muerto por sobredosis de hipocresía.

Recuerde este dato para las próximas elecciones: la maldita Ley 07/2022, que le subirá el recibo, salió adelante con los votos de PSOE y Compromís (sí, Baldoví votó a favor) y la abstención del PP. De los grandes partidos, solo Vox votó en contra.

Le llegará pronto el primer pago del recibo de basuras. Cada euro extra que tenga que pagar lleva la firma de quienes aprobaron esta ley o miraron hacia otro lado.

Portavoz adjunto de Vox en el Ayuntamiento de Castellón