Hubo un tiempo en que nuestra ciudad se defendía con murallas enormes. Piedra sobre piedra, se levantaban para poder proteger a quienes vivían dentro. Hoy, Burriana no necesita torres ni almenas, pero sí necesita otra gran muralla hecha de personas, de medios y de compromiso para proteger lo que más queremos: nuestra seguridad, nuestra convivencia y nuestra nueva forma de vida.

Esa muralla la forman hoy 70 agentes de la Policía Local, frente a los 58 con los que contábamos en el último tramo de la anterior legislatura. A los nuevos doce efectivos, además se les suma una apuesta clara por modernizar y profesionalizar el cuerpo. El objetivo no es solo cubrir las diferentes vacantes que queden hasta llegar a los 83 efectivos de la plantilla orgánica, sino poder dotar a nuestros agentes de policía de herramientas que multipliquen su capacidad de respuesta. Porque un agente con los medios adecuados es capaz de prevenir más, de reaccionar mejor y de proteger con una mayor eficacia.

Este gobierno ha invertido en nuevos drones para la vigilancia de cultivos y del casco urbano, en un rifle anestésico que permite intervenir de forma segura con animales, y en un nuevo furgón con la última tecnología destinado a la investigación de accidentes y controles de seguridad vial. También hemos puesto en marcha el Grupo Operativo Canino (GOC), con un vehículo específico y con el liderazgo del agente canino Bolt, un pastor belga malinois de cuatro años especializado en la detección de estupefacientes.

Planificación

Cada inversión, cada proceso selectivo, como el inminente para cubrir en propiedad tres plazas de inspectores, y cada nuevo recurso responde a una idea clara: la seguridad no se improvisa, la seguridad se construye. Y se construye con planificación, con medios y con la convicción de que un municipio protegido es un municipio que puede crecer y prosperar.

Esta misma semana, durante la visita del conseller de Emergencias e Interior, hemos abordado cuestiones estratégicas en materia de seguridad y emergencias, demostrando que este equipo de gobierno cumple con lo prometido: reforzar la seguridad como prioridad absoluta. Porque la seguridad es la base sobre la que se levantan todas las demás políticas: sin ella, no hay comercio que prospere, turismo que crezca ni convivencia que perdure.

Nuestra muralla ya no es de piedra, pero sigue siendo igual de sólida. La forman agentes preparados, tecnología avanzada y una gestión que mira al futuro para seguir en pie durante generaciones.

Alcalde de Burriana