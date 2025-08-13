Preocupante alza de muertes laborales

El primer semestre de 2025 deja un panorama inquietante para la seguridad laboral en Castellón. Entre enero y junio se registraron 4.392 accidentes laborales, un 3,14% más que en el mismo periodo de 2024. Aunque la gran mayoría (4.366) son leves y los graves han descendido un 10% (de 20 a 18), la cifra que estremece es la de fallecidos: han aumentado de cinco a ocho en solo un año, un incremento del 60%. Dos casos recientes (un joven de 30 años en Vilafamés y un hombre de 50 en Xilxes) ponen rostro a una estadística que habla de tragedias personales y familias rotas.

El repunte afecta sobre todo a los accidentes ocurridos en jornada laboral, que crecen un 3,81%, mientras que los in itinere caen un 2,38%. Es cierto que este incremento podría estar vinculado, al menos en parte, al dinamismo económico. Más actividad industrial y de servicios, más contratos y un mayor número de afiliados a la Seguridad Social implican también que hay más personas expuestas al riesgo. Sin embargo, esta explicación no puede servir de coartada para tolerar una escalada de siniestralidad. Si la economía crece, la seguridad debe crecer con ella.

Los sindicatos UGT y CCOO han advertido que detrás de estas cifras hay problemas estructurales, como por ejemplo, sobrecarga de trabajo, jornadas a ritmo forzado, incremento de enfermedades profesionales y una infracomunicación de casos, sobre todo psicosociales, como el estrés crónico o el síndrome de burnout. Además, señalan que la normativa vigente, de 1996, está desfasada frente a las exigencias del mercado laboral actual.

Formación

Las soluciones, coinciden expertos y representantes de los trabajadores, pasan por reforzar la formación obligatoria en los centros de trabajo sobre medidas de seguridad, adaptada a cada sector y puesto. También urge una investigación más exhaustiva de las causas de los accidentes para poder diseñar estrategias eficaces de reducción de riesgos. La profesionalización en materia de prevención, con técnicos especializados y recursos suficientes, resulta esencial para que las normas se cumplan no solo sobre el papel.

Es imprescindible que las empresas asuman su responsabilidad, pero también que los trabajadores se conciencien de la necesidad de autoprotección. Conocer los protocolos, usar los equipos de seguridad y estar cualificados para el puesto que desempeñan no es solo un derecho, sino un deber que salva vidas. La seguridad laboral es una construcción compartida.

Otro factor clave es la inspección. Aumentar el número de inspectores y la frecuencia de las visitas a empresas enviaría un mensaje claro: la seguridad laboral no es una opción, sino una obligación legal y ética. Las sanciones por incumplimiento deben ser ejemplares, pero también las buenas prácticas han de ser reconocidas y difundidas como modelos.

El problema no es exclusivo de Castellón. En la Comunitat las muertes laborales han subido un 19% (de 37 a 44), mientras que en España industria y servicios siguen concentrando el mayor riesgo, especialmente en fábricas y zonas de almacenamiento.

No basta con lamentar las cifras.ay que asumir que sin una cultura preventiva sólida, sin compromiso real de empresas y administraciones y sin recursos suficientes, la estadística seguirá llenándose de nombres propios y de familias que no entenderán por qué una jornada laboral se convirtió en su peor día.