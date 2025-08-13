La provincia de Castellón pidió hace dos años un cambio. Hacía falta propósito para sacar a esta tierra del coma inducido por la indolencia. Hacía falta implicación y compromiso para incentivar las oportunidades de una provincia sembrada de fortalezas. Y el mensaje colmó las urnas.

Hoy la palabra que se dio en su día se cumple y se siente. Los resultados son visibles con servicios que garantizan la calidad de vida a todos nuestros vecinos: desde tiendas multiservicio hasta carreteras, desde Escoles Matineres hasta depuradoras, desde unidades del Servicio de Promoción de la Autonomía Personal (SPAP) hasta fuentes de energía renovable.

Todo y mucho más. Porque Castellón es una provincia que funciona, que progresa y avanza de la mano de sus vecinos, los protagonistas de este proyecto que ha devuelto la confianza a mi tierra.

Castellón queremos que sea España. Porque el castigo que este país recibe es injusto y nos hace daño tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Con un Ejecutivo presidido por la ausencia de presidente, que está de vacaciones permanentes, el panorama se complica. Más aún si los casos de corrupción salpican a la línea de flotación de quien gobierna, asediado y sin respuestas que justifiquen cada uno de los escándalos.

Pedro Sánchez no tiene principios, solo metas personales. Por encima de los españoles y de España. Por encima de aliados y alianzas. Rompiendo lazos, levantando barreras y quedando fuera de las reuniones que marcan el futuro de Europa.

Sánchez ha dejado al Estado fuera de la reunión de emergencia que decidirá el futuro inmediato de Ucrania. Los convocantes prefieren dar la espalda a un mandatario que ya poco importa en territorio europeo. Una decisión que, nadie se equivoque, hace daño a España.

Hoy el Ejecutivo gestiona sin objetivos comunes, solo con intereses particulares. Dice hacer mucho para luego no hacer nada. Y por eso nuestro país necesita ponerse en marcha. Cambiar de rumbo para recuperar la esperanza, el desarrollo y el futuro. El que nuestro país merece con un gobierno responsable y comprometido, capaz de situar a los ciudadanos españoles en el centro de sus políticas y de sus acciones.

Hoy Pedro Sánchez nos debe más de 200 millones de euros en concepto de transferencias por Participaciones en Ingresos del Estado (PIE), que nos impiden servir a nuestros vecinos como merecen. Nos niegan un servicio de Correos en condiciones, privándonos de un recurso tan básico como el de la correspondencia, porque hay un ministerio, el de Hacienda, incapaz de reforzar las plantillas aunque lo exijan los sindicatos.

Sánchez bloquea la llegada de recursos que garanticen la seguridad en nuestra provincia. Sin efectivos suficientes, sin infraestructuras en condiciones ni recursos materiales. Pone en peligro nuestra integridad cuando la Confederación Hidrográfica del Júcar da la espalda al acondicionamiento de cauces y riberas. Cuando abdica de sus competencias o nos asfixia sin ningún tipo de ayudas que blinden el futuro de la cerámica.

El señor Sánchez es el responsable de la pérdida de oportunidades para nuestro mundo rural, cuando nos priva de una autovía que desde hace más de media década reclamamos para vertebrar el interior norte de Castellón. Porque hoy, ya por vergüenza, el desdoblamiento de la A-7 entre Vilanova d’Alcolea y La Jana ha pasado a la historia para el socialismo.

Es el mismo Gobierno que nos niega un parador en Morella porque no hay inversiones para la provincia dispuestas a sembrar oportunidades. Que castiga el patrimonio de nuestras playas bloqueando en el Congreso la urgente modificación de la Ley de Costas para asegurar el futuro de las viviendas singulares. Más de un año y medio de secuestro democrático en la Cámara Baja tras el acuerdo que la mayoría del Partido Popular alcanzó el día 12 de marzo de 2024 en el Senado.

Orgullo

Pero no hay zancadilla ni barrera que nos frene, por más bloqueo que el Gobierno del PSOE nos imponga desde Madrid. Porque en la provincia de Castellón caminamos. Y lo hacemos erguidos. Con confianza y con mucho orgullo. Porque, frente a tanto escarmiento totalmente inmerecido, nos hacemos aun más fuertes para defender nuestra tierra.

Nunca nadie osará dañar los intereses de mi provincia sin escuchar a esta presidencia. Esta Diputación Provincial está decidida a plantar cara con la verdad por delante. La que la justicia ampara y la Constitución reconoce. Esa que Pedro Sánchez ha decidido ponerse por montera.

Volverá la razón y el sentido común. Volverá la ilusión y la confianza. La verdad. El camino que Castellón decidió emprender hace dos años y hoy crece sólido y convencido.

La provincia de Castellón es un territorio que funciona. Y España también lo conseguirá.

Presidenta de la Diputación de Castellón