El GPT-5 que necesitamos

OpenAI ha lanzado GPT-5, su modelo más avanzado hasta la fecha. Más preciso, más veloz, más versátil. Un sistema único que adapta el tono y la profundidad de cada respuesta, ahora con aún mayor dinamismo y nivel. Puede generar una aplicación móvil desde una descripción, ajustar su estilo o integrarse con nuestro programa de correo electrónico o calendario. La IA generativa ya no quiere ser solo más potente: quiere ser más usable, más integrada, más cotidiana. Pero lo cierto es que este nuevo modelo, que se venía anhelando desde hace ya más de dos años con máxima expectación, no ha sido la revolución que se esperaba. Más bien, es una evolución.

Desde que llegara GPT-4 a ChatGPT en marzo de 2023, se construyó la idea de que GPT-5 marcaría un antes y un después. Se hablaba de autonomía, de propósito, de casi inteligencia general. No ha sido así. No rompe el tablero: lo perfecciona. Mejor que todo lo anterior, sí, pero también más previsible. Y en un sector que vive del asombro, no está de más recordar que, a veces, la distancia entre lo prometido y lo entregado es el espacio donde se cuela la frustración. Eso no le quita valor. GPT-5 no destaca por una función concreta, sino por algo más profundo: la experiencia y el nivel. No hay que elegir entre modelos ni ajustar nada. La curva de entrada se reduce. Todo fluye, incluso para quien no sabe nada de IA, y a un grado de conocimiento doctoral en cualquier ámbito del conocimiento. Ese es su verdadero impacto.

Y ahí empieza lo importante. Porque lo diferencial, no solo con este nuevo hito de OpenAI, sino con lo que también siguen progresando Google, Meta, X, Anthropic o DeepSeek, ya no será tener acceso a la IA, sino saber cómo usarla. La IA ya no pide que la entendamos. Pide que la integremos. Ahí reside el mayor reto. Tal vez GPT-5 no es el modelo que esperábamos, ni el que merecemos, pero sí es el modelo que necesitamos ahora para seguir integrando la IA de forma eficaz. En última instancia, la tecnología solo tiene sentido si contribuye a mejorar la vida de las personas, no si se limita a impresionarlas durante unos segundos.

Director y Chief Strategy Officer de Twelfhundred