El Juzgado de Paz: justicia cercana

En un mundo en el que la justicia suele percibirse como algo lejano, lento y burocrático, el Juzgado de Paz representa una rara joya: la justicia de proximidad. Situado en el corazón de los municipios, este órgano judicial, a menudo discreto en su presencia, pero inmenso en su función, se encarga de velar por la legalidad en asuntos cotidianos que, aunque puedan parecer pequeños, afectan directamente a la vida de las personas.

El Juzgado de Paz no juzga grandes casos mediáticos ni dicta sentencias que llenen titulares. Su labor se centra en materias como el registro civil, bodas, conciliaciones y pequeñas reclamaciones. Sin embargo, en esos gestos sencillos late la esencia misma de la justicia: prevenir conflictos, garantizar derechos y ofrecer soluciones rápidas y humanas.

En Oropesa del Mar, el juez es vecino del municipio; Vicente se preocupa por lograr que el juzgado de paz se coordine lo mejor posible. Miembros de la Corporación han notado un incremento de celebraciones de matrimonio al no poder oficiarlas los jueces de paz, pero esto no supone un problema; me consta del volumen de trabajo que tienen municipios como el nuestro.

Es cierto que estos juzgados funcionan con recursos limitados, pero quiero agradecer que se haya incrementado en Oropesa el personal con un auxiliar más. Soraya y Lorena son dos grandes profesionales a las que quiero agradecer públicamente su implicación y empatía con las personas que precisan de su gestión. Y ahí radica otra virtud: el trabajo en equipo entre el juez de paz, el secretario y el personal administrativo, que con profesionalidad y paciencia mantienen viva una institución que, aunque modesta, es imprescindible.

En tiempos donde la crispación social parece crecer y la desconfianza hacia las instituciones se acentúa, el Juzgado de Paz nos recuerda que la justicia no siempre es fría ni impersonal. Puede estar a la vuelta de la esquina, con un despacho modesto, una mesa de madera y alguien dispuesto a escuchar.

El valor de este órgano se mide en estadísticas, expedientes resueltos y la paz social que ayuda a mantener.

Alcalde de Orpesa