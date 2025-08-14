¿Y si nuestro próximo 29-0 es un incendio forestal?

Naturaleza y paisaje son unos valores cada vez mucho más cotizados por la ciudadanía, hasta el punto de que en España, en 2024, rompimos un récord histórico al superar los 16 millones de visitantes a parques nacionales, lo que supone un espectacular incremento del 54% en comparación con el promedio del período 2003-2012.

Cierto es que los valencianos no tenemos los espectaculares bosques pirenaicos ni las frescas riberas fluviales que regala el serpenteo de legendarios ríos como el Duero o el Ebro. Sin embargo, poseemos un paisaje especialmente diverso, desde la frondosidad de los bosques del interior norte a los espectaculares acantilados alicantinos, sin olvidar joyas como la Albufera de Valencia.

Pero el verano es implacable y nos recuerda, con sus altas temperaturas y batiendo récords, que repartidos por toda nuestra geografía se esconden vivificantes enclaves forestales con agua. Vegetación y agua son los argumentos más apreciados por quienes buscan el contacto con la naturaleza.

Parajes, antaño solitarios por inaccesibles o desconocidos por el gran público, han visto roto su aislamiento. Las redes sociales y los selfis han democratizado, de alguna forma, el disfrute de estas joyas naturales y, con ello, los municipios de interior han encontrado una oportunidad para compensar los estragos de la despoblación.

Chulilla, Montanejos, Quesa, Benagéber, Navajas y un largo etcétera se han convertido en anhelados destinos para miles de los ciudadanos valencianos que desean descansar sumergiéndose en sus cristalinas aguas. Un humilde lujo del que participo siempre que puedo.

El año pasado disfruté con mí familia de una travesía en kayak en uno de estos oasis valencianos. Cuando veo todas las fotos de aquella maravillosa jornada, aún rememoro la sensación de alegría infantil y bienestar que esa mezcla de agua salvaje con el azul intenso del cielo proporciona.

Pero los recuerdos son tan frágiles como las alas de una mariposa. Este verano hemos vuelto a esa travesía y, aunque el agua y el cielo seguían allí, la sensación fue otra distinta a la del año pasado. No es que fuera desagradable, fue preocupante.

Curiosamente, esta preocupación me asaltó en ese momento mágico que supone tumbarse a la sombra del bosque. Allí, recostado, mirando el cielo a través de los árboles, podía ver claramente cómo los esqueléticos pinos crecen tan juntos que casi se tocan entre ellos, y sus secas ramas se entremezclan formando una peligrosa masa continua de combustible presta para arder con facilidad.

Podía ver niños corretear por debajo de este polvorín, y a sus padres descansando plácidamente con la tranquilidad del que no percibe ningún peligro; y también podía ver a grupos de adolescentes disfrutando de su música mientras otros se zambullían y salían incansablemente del agua. Pero aquella idílica estampa que estaba viendo podría cambiar en cuestión de segundos.

Había mucha, mucha gente. Y muchos, muchos coches por todas partes, ocupando ambos laterales de la única pista que da acceso al idílico rincón. Empecé a sentirme como en una ratonera. Por aquella pista no pasaría un camión de bomberos y, con el previsible caos en caso de incendio forestal, el tráfico sería caótico, dificultando tanto la evacuación como la extinción.

¿Improbable? Puede. Pero, por si acaso, recuerden que en el año 2024 tuvimos en la Comunidad Valenciana cerca de unos 500 incendios forestales, de los cuales casi el 68% fueron de origen humano, es decir provocados por alguien. Así que el riesgo existe, y aunque no se puede reducir a cero, es una temeridad no actuar para minimizarlo.

La prevención, bien lo saben los expertos, incluye muchas medidas, pero sin duda es una medida urgente poder impulsar una adecuada gestión forestal adaptada a las diferentes áreas con uso recreativo intensivo, así como también regular el acceso y el estacionamiento en sus alrededores.

Podemos empezar a actuar ya o mirar de reojo hasta que nos sorprenda otro 29-O, sólo que esta vez no contabilizaríamos ahogados ni habría excusa alguna.

Biólogo