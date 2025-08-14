Opinión | LA RÚBRICA
Toca de pato
De tots els totòlegs que existeixen, els experts en el món de la paella em semblen els millors. Als intransigents que es creuen que la genuïna paella és la de l’horta de València, els pots deixar en evidència amb facilitat; i els que de veritat en saben i coneixen la diversitat, varietat i com s’adapta no sols al territori, sinó també a la temporada de l’any i a la butxaca de qui la fa, saben que la paella és un dels plats més rics, heterogenis i saborosos que ens podem trobar al món.
No sé si saben que la meua dona és torreblanquina, i tinc la sort que Lola, la meua sogra, fa unes paelles excepcionals la major part dels diumenges de l’any. En els dinars que compartim, és recurrent, perquè jo ja tinc una edat en què repetisc les històries, traure l’orgull de castelloneria, i parlar que a Castelló, per Nadal, toca paella amb pilotes, i el dia de l’Assumpció, paella de pato, que per això som de marjal.
Quan tire d’orgull, sempre hi ha contraatac, doncs a Torreblanca tenen paella de Carnestoltes, i a la paella li fiquen pilotes salades, però també pilotes dolces amb sucre! Sí, pilotes amb sucre, ho han llegit bé. A alguns els semblarà una aberració, a uns altres una extravagància, però a mi em sembla una particularitat de lo més excepcional, una sensació de sabors autèntica que els identifica, i que crec que hem de compartir i conéixer.
De vegades pense que la política és un poc com menjar paelles: hi ha qui veu i degusta la idiosincràsia de cada lloc i de com la cuinen, i d’altres ens volen a tots iguals, apagant la riquesa que suposa la diversitat.
Portaveu de Compromís en l'Ajuntament de Castelló
- De Lima a Castellón: diez monjas huyen de Perú y reabren un convento cerrado desde 2022
- La mejor ciudad del mundo para jubilarse está en España: playa, cultura y un inglés decente
- Un pequeño pueblo de Castellón renace con su nueva cafetería-panadería: 'Queríamos hacer algo bonito para los vecinos
- Un pueblo de Castellón abre la piscina de noche para aliviar la ola de calor
- Castellón está que arde: Un pueblo registra la temperatura más alta del año
- Hacienda regala 1.500 euros a los padres con hijos menores de 25 años que vivan en casa: cómo solicitarlo
- Orden de retirada para la bandera palestina en Penyagolosa, que iba acompañada de pintadas
- La receta viral de ensaladilla rusa que arrasa este verano: una opción ligera y deliciosa