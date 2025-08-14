Opinión | AL AZAR
Trump vende vaqueros
Las trifulcas, solo banales en apariencia, se amontonan: Agarrón en Coldplay, el duelo Rosalía/Miguel Adrover, y a Christopher Nolan quieren prohibirle rodar La Odisea en el Sáhara, dardos contra Aitana. El máximo común denominador de estos escándalos radica en su utilidad para diagnosticar la sociedad actual, al reproducirse millones de veces en redes sociales. El mínimo común múltiplo de los enfrentamientos citados consiste en la derrota masiva de los postulados progresistas, ahora llamados woke por la misma razón que se dice decaf.
El penúltimo conflicto de la ideología pop se ha disputado con la publicidad de los pantalones vaqueros. Sydney Sweeney, extraordinaria en Euphoria, emplea todos los recursos sinuosos de mujer rubia de ojos claros con reminiscencias sexistas para seducir y vender pantalones de American Eagle, incluido el levantamiento de la capota de un automóvil con ropa ajustada. Nada que hubiera desatado enarcamiento de cejas en el siglo pasado. Los contoneos se suman con la fusión verbal entre jeans y genes. Así que prende la hoguera.
Sweeney es acusada de propagar el nazismo, la eugenesia y el supremacismo blanco. La marca ingresa doscientos millones de dólares gracias a la publicidad de los críticos. Trump se inmiscuye como agente de ventas, se enorgullece de que Sweeney esté registrada como votante republicana. La actriz difunde un vídeo disparando con revólver vaquero a siluetas humanas. Ultraderecha, 1 - Woke, 0. Y así sucesivamente.
