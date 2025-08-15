788 años de Almassora, del gran pueblo que somos

Cuando se cumplen 788 años desde aquel 15 de agosto de 1237, fecha en que Almassora obtuvo su Carta Puebla -el permiso real para establecerse como pueblo- desde el Ayuntamiento queremos revivir nuestra historia y legado cultural con visitas guiadas nocturnas por el corazón de nuestro pueblo, por nuestra querida Vila.

A través de estas rutas gratuitas, los vecinos y visitantes pueden pasear y descubrir los vestigios más significativos de la Almassora medieval: la Casa del Oficialat, lienzos de muralla, los porches de la plaza Mayor, los hornos de pan o la iglesia de la Natividad de Nuestra Señora. No hay mejor escenario histórico que callejear por nuestro casco antiguo cuando el silencio nocturno permite escuchar la huella del pasado.

Este año hemos decidido ampliar esta propuesta y programar dos visitas, el 15 y el 16 de agosto, a las 22.00 horas, comenzando en la plaza Mayor. Esta iniciativa forma parte de un programa más amplio de contenido cultural y artístico con 15 visitas guiadas por enclaves locales de gran significado desde marzo hasta noviembre.

La Carta Pobla fue el origen jurídico de nuestra siempre apreciada y respetada Almassora en el siglo XIII. Somos un gran pueblo, cuyo bien más apreciado son sus habitantes, aquellos que con esmero, esfuerzo y un cariño inmenso forjan y engrandecen a diario nuestra historia.

Somos herederos de una historia rica en cultura, valores y tradición.

Estas visitas guiadas simbolizan un ejercicio vivo de memoria colectiva en reconocimiento a quienes nos precedieron y tejieron nuestras señas de identidad que hoy tenemos la responsabilidad de preservar y difundir para que nuestros niños y jóvenes las conozcan, quieran y protejan en el futuro. El legado no muere si se revive colectivamente.

Pasear por la Vila a la luz de la luna, no es solo recorrer las calles, es conectarse con quienes somos y de dónde venimos. Con iniciativas como esta, seguimos construyendo un pueblo con sentido, identidad y raíz. Hoy, renovamos nuestro compromiso de seguir cuidando de Almassora, de su entorno, de su historia y de su alma colectiva. Porque este pueblo es un sentimiento, una forma de vivir con orgullo, de convivir con respeto y de avanzar con ilusión.

