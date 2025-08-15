Del amor al ‘hate-watch’

Para todas aquellas personas que siguieron con pasión Sexo en Nueva York, la noticia de una secuela fue recibida con entusiasmo. La primera temporada de And just like that... se estrenó en 2021, retomando las peripecias del célebre grupo de amigas dos décadas después. Pero las cosas han cambiado mucho en cuatro años: la tercera temporada se ha convertido en carne de cañón para una forma de consumo conocida como hate-watch (ver con odio).

Como su nombre indica, el hate-watch consiste en ver una serie a pesar de no disfrutarla, con una intención crítica y burlona. Lo esencial está en compartir comentarios negativos en redes, generando comunidades que se alimentan del rechazo colectivo.

En el caso de And just like that..., las críticas han sido numerosas: que si Carrie vive anclada en el pasado, que si Aidan se ha vuelto un cuñao, que si Miranda parece en plena adolescencia, que si Seema es una imitación barata de Samantha... Las fans han analizado cada episodio con lupa. El momento más comentado fue tras el episodio seis, cuando muere el padre de Lisa. Las redes recuperaron un clip de la primera temporada en el que Lisa ya había recibido una llamada informando de la muerte súbita de su padre. La burla fue tan intensa que los responsables aclararon que en aquella ocasión se trataba de su padrastro, no convenció.

La audiencia ha sido considerable, pero dentro de un nuevo contexto: muchos la ven para indignarse y después destrozarla sin piedad en redes. Lo más fascinante es esa incapacidad para dejar de verla. El enganche no nace del interés, sino de la reacción negativa compartida. Ese es el atractivo del hate-watching.

Aunque el hate-watch nació con la televisión, pronto se trasladó a las redes sociales, especialmente alrededor de creadoras de contenido. En estos casos, el contenido no influye en quienes lo ven; más bien lo contrario. Lo siguen porque les permite formar parte de una experiencia colectiva basada en criticarlo. Esta dinámica, según muchos expertos, roza el ciberacoso.

La vehemencia contra And just like that... también tiene que ver con las expectativas del público y los cambios vitales que muchas espectadoras han atravesado desde los tiempos de Sexo en Nueva York. La efervescencia de las aventuras de un grupo de treintañeras ha dado paso a mujeres maduras enfrentando temas como el edadismo, la menopausia, el divorcio o la enfermedad. Aunque estos temas pueden resonar más con la audiencia actual, también generan incomodidad.

El hate-watch ha logrado truncar una cuarta temporada. Tal vez tenemos que preguntarnos por qué seguimos invirtiendo tiempo en contenidos que nos frustran. Compartir la decepción puede crear vínculos, sí, pero nuestras emociones moldean nuestra experiencia diaria, y dar espacio a una actividad tan tóxica tiene un precio psicológico.

Revisar nuestras elecciones de consumo y buscar contenidos que nos aporten alegría o reflexión positiva podría ser un importante acto de autocuidado. Al fin y al cabo, nuestra atención es limitada, y cómo la usamos influye en cómo nos sentimos.

Profesora de Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC