Estos días, y al calor de unas recientes encuestas del CIS, he leído un titular que, aunque cierto, a mi modo de ver no se ajusta del todo a la realidad política española. Es más, creo sinceramente que existe algún detalle de diferencia que obliga a reflexionar.

Bueno, pues la frase venía a decir que Vox está cobrando fuerza entre los parados y los obreros, y avanza en la línea del Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen en Francia. O dicho de otra forma: que el discurso antisistema y antiinmigración de Vox se abre camino entre los que se sienten olvidados o excluidos por las políticas del sistema democrático, entre las clases sociales peor remuneradas y menos acomodadas. Circunstancia que, entiendo, es real aquí y allí. No obstante, tengo la impresión de que, en estos momentos, ese desajuste se sufre más en Francia que en España. Y es que los recortes de miles de millones y derechos sociales del presupuesto francés hacen que Marine Le Pen aparezca como una de las referencias que aglutina sectores del descontento.

Pero lo que quiero destacar, sobre todo, es que, siendo el R.N. de Marine Le Pen un partido básico y con todas las características de la extrema derecha europea, para poder llegar a tener el 36% del electorado francés, Marine hizo algo fuerte y personalmente doloroso: me refiero a la expulsión directa de su padre, del gran monarca Jean-Marie Le Pen, con toda la ponzoña y el olor que representaba su pública defensa del colaboracionismo con los nazis, el enaltecimiento de Pétain y el régimen de Vichy, la actitud antijudía, su papel de torturador en la guerra colonial de Argelia…

Por lo tanto, la pregunta que hay que hacerse es: ¿Renunciarán todos estos a Franco y a lo que representa?

Analista político