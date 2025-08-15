Dos años de desgobierno municipal de la derecha y la ultraderecha en el Ayuntamiento de nuestra ciudad de Castelló es tiempo mucho más que suficiente para poder analizar las formas con las que preside el consistorio la señora Begoña Carrasco.

La alcaldesa Carrasco está más que encantada de conocerse, y quizás por ello es incapaz de controlar esos tintes tan autoritarios que muestra en los plenos y en las redes sociales. En la cercanía es de sonrisa bastante fácil, pero en el día a día se muestra como en realidad es: soberbia, incapaz de aceptar ningún tipo de crítica, atacando incluso a los ciudadanos y ciudadanas que le sacan los colores en las redes sociales. Esta es la alcaldesa de la ciudad de Castelló, Begoña Carrasco, más protagonista del concierto del inglés Tom Jones que el propio Tom Jones. Carrasco La Humilde.

Si quieren conocer el verdadero rostro de la alcaldesa vean el último pleno ordinario, el del pasado 31 de julio, y verán lo que es la prepotencia, la pérdida de papeles o el desprecio a la oposición, acompañada en este camino por el rey de la manipulación, Vicent Sales, que se burló desde el inicio de la ciudadana que osó preguntar en el salón de plenos por el abandono del corredor ambiental del Riu Sec.

Esta es Begoña Carrasco, para quien la mentira no representa delito alguno, que es capaz de poner en cuestión el trabajo en la oposición del Partido Socialista mientras mantiene en el gobierno municipal, con sueldazos pagados por los ciudadanos y ciudadanas, al concejal campeón de las Multas, Cristian Ramírez; al concejal de las Chapuzas, Alberto Vidal, o al concejal del Odio, Antonio Ortolá.

Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Castelló