Vuelve el fútbol entre polémica e ilusiones

Este viernes empieza la temporada 2025-2026 de la Liga de Fútbol Profesional con muchos temas sobre la mesa (los estrictamente deportivos y los de gestión o de impacto social) y con polémicas de todo tipo, empezando por el horario del primer partido, Girona-Rayo Vallecano, previsto inflexiblemente por LaLiga a las siete de la tarde con serios avisos de peligro por calor en toda Cataluña. Dos horas y media más tarde, con un horario más acorde a las temperaturas extremas de estos días, abrirá el telón el Villarreal. Recibirá en el Estadio de la Cerámica al Oviedo de Cazorla. Arrancará una temporada de ilusiones para los groguets en la que volverá a sonar el himno de la Champions en la provincia.

Dejando de lado estas circunstancias puntuales, que afectarán sobre todo al primer partido de la competición, y podrían extenderse a más encuentros, las otras cuestiones problemáticas se suceden, una tras otra. Hace apenas un mes que la Federación Española de Fútbol reestructuró el Comité Técnico de Árbitros para poner orden en un estamento clave que en la temporada anterior fue objeto de críticas furibundas a cargo del Real Madrid, con el intento de alterar la competición. Conseguir una mayor autonomía y una gestión competente y transparente del colectivo arbitral es uno de los retos de la RFEF, que ya ha entrado en otra polémica con la autorización para trasladar el partido entre el Villarreal y el Barça a Miami, una de las posibles novedades del curso, que cerrará el Mundial.

En cuanto a la LFP, la patronal comandada por Javier Tebas, el asunto más espinoso que tiene entre manos es el del fair play financiero que regula la cantidad de dinero que los clubs pueden invertir en sueldos y fichajes. Ideado para evitar colapsos en las economías, se ha ido convirtiendo en una muralla casi infranqueable para las entidades. Son muchos los equipos, de Primera y de Segunda, que se enfrentan a serias dificultades para cumplir con el límite salarial. Paralelamente, el presidente de LaLiga continúa con su cruzada para acabar con la piratería. Además de las herramientas tecnológicas para poner coto a los que ven el fútbol de manera ilegal, Tebas podría abrir el debate de una rebaja de costes para visionar los partidos y aliviar los bolsillos de los aficionados. Algunas plataformas están aplicando descuentos o facilidades para ver competiciones como LaLiga Hypermotion, en la que debutará mañana el Castellón, y la Premier League prepara un paquete de precios muy atractivo para intentar frenar la piratería vinculada al fútbol.

En el terreno provincial, el Villarreal afronta el nuevo curso con la ambición de consolidarse en los primeros puestos y volver a dejar huella en Europa. La presencia en la Champions refuerza la proyección deportiva en el mapa futbolístico internacional, a lo que se sumaría el partido de Miami si sale adelante. También tendrá la asignatura pendiente de la Copa del Rey. Para conseguirlo, el Submarino todavía no ha cerrado el mercado de fichajes y tiene un par de semanas para firmar nuevos jugadores que eleven el entusiasmo.

Por su parte, el CD Castellón empieza mañana una nueva temporada en la Segunda División tras una semana que ha tenido dos excelentes noticias: el sold out de abonados en el SkyFi Castalia, con 13.700 orelluts con asiento, y la renovación de Calatrava hasta 2029. El verano deja, de momento, el estreno de la nueva Ciudad Deportiva y un baile de altas y bajas en el que se evidencia que la capital de la Plana es un destino atractivo para jugar y en el que aspirar a todo.