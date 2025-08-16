Los últimos datos de emancipación juvenil en España reflejan un grave deterioro: solo el 15,2% de los menores de 30 años vive fuera del hogar familiar, el porcentaje más bajo desde 2006. Aunque la tasa de empleo juvenil ha mejorado y los salarios han crecido un 11%, estos avances son insuficientes ante el fuerte encarecimiento de la vivienda. Hoy, un joven debe destinar más del 92% de su salario al alquiler (¿cabe mayor absurdo?) y cerca del 64% a una hipoteca, cuando el límite de asequibilidad se sitúa en torno al 30%.

Esta situación, como mínimo, retrasa la independencia residencial, con impacto en natalidad, movilidad laboral y cohesión social. La vivienda se convierte en un factor de desigualdad intergeneracional y en una barrera para el desarrollo personal y profesional.

Frente a este desafío, el urbanismo debe ser herramienta facilitadora, capaz de mejorar procesos y emplear cauces adecuados para resolver con agilidad el acceso a la vivienda. Esto exige acordar reformas legislativas que reduzcan la burocracia y aceleren la producción de vivienda protegida y pública. Aprender de experiencias pasadas, como la frustrada modificación de la ley del suelo, es clave para avanzar en el marco normativo.

Es necesario no demorar actuaciones con planeamiento que ya cumpla reservas para vivienda protegida y criterios de calidad urbana reglados. Las modificaciones, por bienintencionadas que sean, pueden alargar su tramitación durante años y perjudicar el objetivo de facilitar vivienda asequible. Ello no impide que los proyectos incorporen el mejor conocimiento técnico para mejorar, por ejemplo, zonas verdes y viario, contribuyendo a mitigar y adaptarse a las olas de calor del calentamiento global.

España afronta una crisis estructural, con un parque público que apenas supone el 1,5% del total, frente a medias europeas muy superiores y precios al alza. Resolverla es una obligación constitucional. Para lograrlo, se requiere unidad de acción para que políticas urbanísticas y reformas legislativas avancen juntas, priorizando siempre el interés general.

Economista