No és cap descobriment afirmar que al mes d’agost sempre ha fet molta calor. Però utilitzar aquesta evidència indiscutible per negar un canvi climàtic més que evident és fer-se trampes al solitari. Només cal eixir al carrer, ahir, hui, demà o quan siga, per constatar que aquesta calor no és normal. Tampoc ho és patir tantes onades de calor consecutives superant els 40 graus, ni ho són les inacabables nits tropicals, on la fresqueta no arriba ni vora la mar ni als pobles de muntanya.
Que el canvi climàtic és aquí és tan indiscutible com molestos són els millons de mosquits tigre, instal·lats a la nostra terra gràcies a l’augment de les temperatures. Ho evidencien els llauradors, que veuen com es perden les collites; els pescadors, que capturen cada vegada més peixos d’altres indrets; els turistes, que han de suplir amb ventiladors o amb aires condicionats la desaparició de la brisa marina, i que comencen a buscar destinacions nòrdiques abans impensables. Ho constata també la temperatura de la mar, l’augment dels macroincendis i l’increment de morts per cops de calor a la nostra terra.
El canvi climàtic ja no entén d’estacions: ni d’estrenar abrics per Tots Sants, ni de collites, ni d’horaris de treball o de festes. A 40 graus i pujant, tot sembla un infern.
I si és tan evident, per què hi ha partits ultres que el neguen i partits com el PP que el relativitzen? La resposta és senzilla: els és més fàcil negar el problema que buscar solucions al principal repte de la nostra era.
Portaveu de Compromís a la Diputació de Castelló