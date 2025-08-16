Lucha integral contra el fuego

El incendio que asola las provincias de Zamora y León, con decenas de miles de hectáreas de superficie afectada, va camino de convertirse en uno de los más devastadores de la historia en España; un incendio que sumado a los fuegos que también han afectado a otras comunidades eleva la cantidad de terreno quemado en los últimos días por encima de las 100.000 hectáreas. La gravedad de la situación ha sido tal que España ha activado por primera vez el mecanismo resCUE, un recurso de protección civil comunitario concebido para mejorar la capacidad de coordinación y de cooperación entre los países de la UE y otros 10 estados limítrofes en casos de crisis o desastres, y que de momento ha permitido la incorporación de dos aviones franceses.

Estos fuegos se han visto alimentados por una ola extrema de calor que azota la Península, por la falta de humedad, las fuertes rachas de viento y la sequía. Son lo que los especialistas denominan megaincendios, que comprenden fuegos de cuarta generación, es decir, los que avanzan de zonas forestales a urbanas; de quinta generación, esto es, incendios simultáneos extremos y con afectación de zonas urbanas, y de sexta generación que son aquellos capaces de modificar el clima local y que resultan muy difíciles de apagar con los medios convencionales. Estos incendios están directamente relacionados con el cambio climático pero no solo son atribuibles a él. Hay otros factores a tener en cuenta. La despoblación rural, el abandono de la ganadería extensiva, los cambios en el uso del suelo y una gestión forestal insuficiente provocan la acumulación de gran cantidad de vegetación seca que actúa como combustible y que hace que los fuegos avancen a una gran velocidad, sobrepasando las capacidades de extinción.

Por ello, un abordaje integral de la política de incendios ha de tener en cuenta todos estos factores. Por un lado es preciso recuperar la inversión en prevención ya que desde 2010 los recursos destinados han caído casi a la mitad y todavía no se han alcanzado los niveles previos a la crisis económica. Y más teniendo en cuenta que apagar un fuego es mucho más caro que evitarlo: según dos estudios de las universidades de València y Córdoba, apagar una hectárea cuesta 19.000 euros. Ello implica dedicar recursos a la lucha contra los incendios durante todo el año y no solo durante los meses estivales y principalmente enfocados a la extinción. Y esto es justo lo que reivindican las empresas de extinción de incendios, quienes además advierten de la falta de profesionales especializados, en particular de pilotos de aviones o helicópteros por las bajas retribuciones, y de que las ruinosas condiciones de los concursos en ocasiones los dejan desiertos. Pero también exige un cierto cambio cultural que pase por asumir el papel ecológico y social que ejerce el fuego, lo que puede suponer, en ocasiones, decidir dónde se puede dejar que los incendios ardan y dónde se deben redoblar todos los esfuerzos para evitar los daños en zonas habitadas y espacios naturales cuya protección es prioritaria. Unas medidas que además deberían acompañarse de la recuperación de actividades agrícolas y ganaderas. Para ello, sin embargo, hace falta una legislación favorable y el problema es que estos momentos esa legislación no solo brilla por su ausencia sino que todo apunta a que puede empeorar y dificultar esa senda todavía más.