El mes de agosto llega con festividades señaladas y festejos en multitud de municipios. Tradiciones, emoción y hermandad en unas fechas en las que los pueblos se vuelven más pueblos, los vecinos más vecinos y las familias se reúnen para recordar lo que aprendieron de sus antepasados y para enseñar a las nuevas generaciones el significado de su emoción.

En representación de la Diputación o como alcalde de mi propio municipio, tengo la oportunidad de compartir días muy especiales en multitud de municipios de nuestra provincia, conocer sus tradiciones y a las y los protagonistas de los festejos de cada población; momentos en los que, desde el cariño y el respeto, compartimos la pasión de cada celebración.

Peñíscola espera hasta septiembre para celebrar sus fiestas patronales en honor de la Virgen de Ermitana, fiestas esperadas por todos y que este año contarán con un centenar de actos repartidos entre los siete días que durarán los festejos.

Pero en el mes de agosto el pueblo de Peñíscola también vive una jornada de muchas emociones, un día especial.

A pesar de la vorágine de la temporada turística, hoy 16 de agosto es San Roque, patrón de nuestra localidad.

En los últimos años, con la dedicación casi total del municipio a la atención de los visitantes y turistas, este festejo se ha visto eclipsado por las fiestas en honor a la patrona pero para los peñiscolanos, a pesar de las exigencias laborales, es una fiesta que se vive con corazón.

Cierto es que la programación no es comparable con la de las fiestas en honor a nuestra patrona, pero es un día especial que - aunque no podamos celebrar del mismo modo- rememoramos con alegría, con emoción y en hermandad.

La tradicional misa, la procesión y la ofrenda floral a nuestro patrón es un acto modesto pero lleno de significado y de devoción de los fieles, además de ser una oportunidad para la reina de las fiestas y su corte de honor de poder despedirse de su dedicación a la representatividad del municipio durante el transcurso del año.

Un día de emoción. Un día de tradición que da comienzo a la cuenta atrás para la llegada de los próximos festejos que ya están a la vuelta de la esquina.

Alcalde de Peñíscola