Tercer aniversario

La semana pasada esta columna cumplió tres años. Creo que cada aniversario escribo sobre ello. En verdad, supongo que se debe a mi extrañeza. Vendí durante más de veinticinco años (mi padre unos cuantos más) este periódico en papel. De vez en cuando, salía mi foto sosteniéndolo, junto a un cliente que, a su vez, llevaba en la mano una promoción que se publicitaba así. La última vez ocurrió en plena pandemia y, en lugar de cliente, quien estaba al lado era mi hijo. Ahora sale mi foto, en pequeño, todas las semanas, todos los sábados.

Estoy desviándome. Qué raro, ¿verdad? Vuelvo al aniversario: tres años, más de ciento cincuenta columnas… Una muestra de su singularidad es que cuando publiqué las primeras cincuenta las recopilé en un libro. Quizá lo hice por si no iba a haber más, o barruntando que tal vez no llegaría a las cien, que era el número oportuno para estos menesteres editoriales. Luego tomé la decisión de que cada año sacaría una compilación. Pero pasó el tiempo y, al alcanzar el segundo año y no llevar a cabo la susodicha edición, me propuse que lo haría con periodicidad bianual, para así agrupar un centenar de piezas cada vez. Tocaría ahora pero no lo voy a hacer. ¿Los motivos? Dan un poco igual. De hecho, no debería haber mencionado todo esto; no estaba previsto que esta columna hoy tratase de ello, pero los dedos saltaron sobre el teclado y hay veces que, al escribir, hemos de dejar que la improvisación determine el tema, aunque no esté claro el destino (como casi siempre, por otro lado).

Es para mí un orgullo escribir aquí. Sobre todo como homenaje a mí mismo, a aquel joven vendedor de prensa. Aun así, no siempre es fácil desempeñar esta tarea. Más de una vez se lo he dicho; la última hace no demasiado. Uno escribiría de sus temas favoritos siempre. He pensado en hacer una especie de planificación para tratar de tocar sucesivamente asuntos relacionados con la literatura, el fútbol, la paternidad y la historia. Las películas y las series, como también son narrativa, podrían intercalarse u ocupar el espacio de las novelas. El fútbol y la paternidad sé que se solapan con frecuencia, pero intentaría separarlos. Las anécdotas personales suponen un magnífico comodín para cuando se me resiste el objeto de esta escritura.

Y es que la vida es un lugar fastuoso, lleno de miles y miles de temas, muchos de ellos importantes, pero también está plagado de recovecos, de matices, de esquinas y rincones sobre los que hablar. Hay mil millones de asuntos por abordar. Demasiados. Quizá ha llegado el momento de pedirle a alguna inteligencia artificial que me acote esa libertad que tanta angustia a veces provoca. Vamos a ponerle vallas al monte de la creatividad.

Casi desde el principio, la gente cercana me proponía de qué cosas hablar. Los desdeñaba siempre, con la máxima educación y sin aspavientos, claro. Supongo que seguiré obviándolos. Sé que todo el mundo tiene en su cabeza alguna que otra columna que le gustaría escribir aquí y muchas serían mejores que las mías.

Ya que estamos en agosto, consideren que hoy me he tomado vacaciones y he hablado de naderías… Otra vez.

Editor de La Pajarita Roja