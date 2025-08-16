El verano del genocidio

«Europa es el mundo». Lo era cuando, en el exilio, lo escribió Luis Cernuda. Europa debe seguir siéndolo para ser conciencia, imán y no museo ni relicario de la democracia, y no cómplice de crímenes como los que Israel, su aliado, comete a diario en Gaza y Cisjordania. Debe seguir siéndolo frente a quienes imponen la ley del más fuerte y deciden quién debe morir. El domingo, la Fuerza de Defensa de Israel, «el ejército más moral del mundo», fiscal, juez y verdugo, acabó («ataque selectivo», para Reporteros sin Fronteras; «asesinato deliberado», para Amnistía Internacional) con el reportero de Al Jazeera Anas al-Sharif y otros cinco compañeros. Son más de 200 los periodistas borrados de la Tierra. «Ningún conflicto en la historia moderna ha provocado un mayor número de periodistas asesinados que el genocidio de Israel contra los palestinos en la Franja de Gaza», recuerda Amnistía, intentando que el muro de las lamentaciones de la comunidad internacional se resquebraje.

La limpieza pretende convertir Gaza en tierra baldía; por eso incomodan los testigos, se prohíbe la entrada de la prensa y se sella la boca a los exhaustos periodistas palestinos, que caen como moscas mientras nadie interrumpe sus vacaciones. Como escribió Cernuda: «los dioses castigan concediendo a los hombres / lo que estos les piden». Es lo que el dios del Antiguo Testamento está concediendo a Netanyahu y sus ministros este verano del genocidio, que ve arder en Palestina el alma de Israel y la conciencia moral y política de Europa, sumiéndonos en un abismo. La humanidad muere en Gaza. Es el funeral de nuestra Unión mientras nos refrescamos y olvidamos, porque Europa no sabe, no puede, no quiere hacer nada.

Escritor