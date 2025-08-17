Nuestra casta política en los gobiernos nacional y autonómicos solo se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena. O cuando están en la oposición, claro.

Con los bomberos les pasa lo mismo. Solo se acuerdan del colectivo antiincendios cuando hay que extinguir uno y ellos, los políticos, están en el frío banquillo de la oposición. Pero mientras fueron titulares, se olvidaron por completo de sus necesidades. Y esto sirve para todos, no crean que estoy lanzando un mensaje maniqueo en el que hay buenos y malos. PSPV, Compromís, Podemos y PP han estado en el gobierno valenciano. Y PSOE y PP en otros muchos gobiernos a lo largo y ancho de esta negra piel de toro nuestra. Y todos se han olvidado de los bomberos. Y así nos luce el pelo. Esto, unido a la negligente política preventiva sobre los bosques, bajo el control ideológico de un muy mal entendido ecologismo, hace que cada verano arda España.

No voy a entrar en la prevención. Quiero hablarles de la brutal falta de medios que padece el cuerpo de bomberos. Faltan efectivos, aviones, camiones, equipamiento… Falta de todo. Y sobran muchas horas de exposición al peligro, porque como he dicho falta personal.

Los bomberos, junto a los sanitarios, son los grandes héroes del sector público posmoderno. Si hay un funcionario que merece recibir honores, es sin duda un bombero o un sanitario. Y sin embargo son los grandes damnificados de que este país cuente con una casta política, cutre y endogámica hasta la náusea.

¡Qué pena!