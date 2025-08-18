Abierto por vacaciones

En Onda permanecemos Abiertos por vacaciones y seguimos impulsando proyectos importantes para la ciudad, los cuales contribuirán, sin duda, a mejorar la calidad de vida de todos los ondenses.

El antiguo parque de bomberos se transformará en un nuevo centro de atención ciudadana y biblioteca llamado Ágora Onda. Con las obras adjudicadas y a punto de empezar, veremos cómo la remodelación de esta instalación nos permitirá poner al servicio de los ondenses un nuevo SAT, una biblioteca y una sala polivalente. Con un presupuesto de 518.000 euros vamos a ofrecer a los ciudadanos un punto de encuentro accesible, moderno y útil para todos, donde cualquier ondense pueda realizar gestiones con comodidad, disfrutar de la lectura o participar en actividades culturales para todas las edades.

La Alquería Cultural es el proyecto de futuro, también a punto de iniciarse, que nos permitirá dar una segunda vida al edificio en desuso que tenemos en la zona en la que se instala la feria de atracciones. Se trata de una preciosa alquería que se convertirá en una biblioteca para los más peques y en una sala polivalente, ofreciendo un nuevo espacio para la ciudadanía y potenciando la actividad cultural en Onda. Onda es Ciudad de la Infancia y nuestro compromiso con los más pequeños busca acercar espacios nuevos en los que puedan crecer y aprender mientras disfrutan.

Y no hay dos sin tres, por eso ya tenemos abierta también la licitación de la remodelación integral del Parque de las 3 culturas a la que vamos a destinar más de 320.000 euros y que se ha diseñado desde un proceso participativo de la ciudadanía y de los vecinos de las calles próximas al parque. Tenemos la ilusión de crear una innovadora zona de vegetación que imite la estructura y funciones de un bosque natural, integrando árboles frutales y arbustos; nuevos espacios planificados para el ecosistema existente, áreas biosaludables y zonas de juegos. Un nuevo e innovador concepto de parque que persigue fomentar la educación ambiental, la alimentación saludable y la sostenibilidad, convirtiéndose en un recurso didáctico de gran valor para todas las edades.

Todos estos proyectos forman parte del Horizonte Inversor 2024-2027, que engloba un total de 25 proyectos estratégicos destinados a mejorar la calidad de vida de los ondenses.

* Carmina Ballester es alcaldesa de Onda