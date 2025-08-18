La alegría empañada por la inseguridad

Las fiestas de Benadresa, muy esperadas con entusiasmo entre los vecinos y por los visitantes, vuelven a verse empañadas por una creciente sensación de inseguridad que ya resulta insostenible. Lo que debería ser un ambiente de convivencia, tradición y alegría familiar, se convierte cada año en un auténtico campo de batalla. Las madrugadas en Benadresa se transforman en un foco de violencia, donde todo lo peor parece tener cabida: amenazas, peleas multitudinarias, atracos dentro y fuera del recinto, e incluso presencia de armas blancas como navajas.

En esta edición no ha sido diferente. Una nueva riña en la zona de ocio obligó a que interviniesen de urgencia agentes de las fuerzas de seguridad, en un escenario donde el miedo superó a la música y como no, al ambiente festivo.

La indignación va en aumento. «Estamos hartos de que se nos conozca como el barrio de las peleas, de que vengan a provocar, a reírse de nosotros, a enfrentarse con nuestros jóvenes y mayores». No es un hecho puntual, sino un patrón que se repite cada año y que ya ha sobrepasado todos los límites.

Benadresa no es esto. Benadresa es un barrio unido, donde la gente se conoce, se cuida y celebra como una gran familia. «Queremos disfrutar nuestras fiestas como lo hemos hecho siempre: en armonía, con respeto, con orgullo de barrio. No queremos más violencia, no queremos más miedo».

La reiteración de episodios violentos obliga a reflexionar de manera urgente. Mientras la mayoría de asistentes vive las fiestas con civismo, unos pocos, pero ruidosos y peligrosos, ensucian la imagen del barrio y generan una sensación de inseguridad alarmante. Se exige más vigilancia. Se exige más contundencia. Se exige un cambio real en la gestión del modelo festivo.

«Nos jugamos la dignidad de nuestro barrio y la seguridad de nuestras familias. No vamos a quedarnos callados mientras las fiestas se convierten en una pesadilla. Ya basta».

* Vicente Gonell es presidente de la asociación de vecinos Benadresa