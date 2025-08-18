Madrid 1936

Leyendo se aprende mucho. Me parece muy recomendable el último libro de Carlos Alvarez Maldonado. Es la historia de una familia a lo largo de cien años. Su relato de la guerra civil española es estremecedor, se centra en el Madrid republicano. Dice que en el 36 era un Madrid revolucionario al más puro estilo soviético. La situación era calcada a lo que se vivió en San Petersburgo durante la revolución del diecisiete. Los asesores soviéticos estaban haciendo bien su trabajo. La brutalidad de la izquierda muy radicalizada sumió a la capital en el más grande de los espantos: el terror rojo. Era un caos, un infierno. Los milicianos te detenían por tener manos de señorito, un delito gravísimo. Se asesinaba diariamente a unas doscientas personas. El pánico era generalizado. El 1 de octubre se inició una gran redada a la caza del desafecto: Surgieron los comités populares de milicianos, se tomó la irresponsable decisión de armar al pueblo, incluso a presos liberados. Se formaron las brigadas del amanecer famosas por las ejecuciones que efectuaba de madrugada. Los héroes revolucionarios incautaban o directamente saqueaban casas, coches, bancos, empresas, bibliotecas, iglesias, etc. En Paracuellos más de 5000 fusilados. Se abrieron más de trescientas cárceles populares, las famosas checas, procedentes de los chekas soviéticas creadas por Lenin, centros de tortura y asesinato donde se hicieron las máximas atrocidades que se puedan imaginar. Eran del PSOE que tenía más de cincuenta, del PCE, UGT, CNT y hasta el PNV y la Esquerra Republicana. Y no se arrepienten.

* Joaquín Serrano es notario y doctor en derecho