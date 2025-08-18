Las sobrevaloradas vacaciones

Las vacaciones están sobrevaloradas. Esta es una de las últimas perlas de Feijóo. Lo dijo en un acto para hacer balance del curso político, cerrarlo e irse de vacaciones. Esta frase grandilocuente va más allá de la polémica para llenar titulares y tertulias. Es una declaración de intenciones. Porque estas palabras no sorprenden cuando vienen de alguien que está en contra de subir el salario mínimo interprofesional (SMI). El cada vez menos líder del Partido Popular tuvo que salir a aclarar estas declaraciones y excusarse en que era una broma.

¿Una broma para quién? Porque las vacaciones son un derecho irrenunciable recogido en el Estatuto de los Trabajadores. Costó mucho conseguirlo, como todos los avances que han logrado los trabajadores y trabajadoras y que generalmente tienen al PP en contra. Cuanta hipocresía hay detrás de esas palabras de Feijóo, que sí que está de vacaciones este mes de agosto. Porque el descanso no es un capricho. Todos necesitamos un respiro, por salud mental y porque sin desconexión no hay productividad. Este equilibrio es necesario; hay que desconectar para volver a conectar.

En mi caso estos días me sirven para reflexionar, para echar la vista atrás desde la calma y desde fuera de la vorágine del día a día. Un ejercicio para aprender de lo pasado y que sirva para el presente y el futuro. Además este año me tomo este pequeño descanso con la tranquilidad de haber hecho los deberes. Esta legislatura estamos materializando todo el esfuerzo de los últimos años, con todos los proyectos de los fondos europeos en marcha y con todo encarrilado para empezar en septiembre las obras del parque acuático y la segunda fase del nuevo polideportivo y acabar el nuevo CEIP Rosario Pérez.. Ya a principios de año empezará la ampliación del polígono industrial.

Quizás para Feijóo las vacaciones están sobrevaloradas porque no puede reflexionar sobre su trabajo y el de su partido. Su único proyecto es echarle la culpa de todo a Pedro Sánchez. Ese el balance del curso político del PP. Y estar en contra de mejorar la vida de los trabajadores y trabajadoras. Porque quien aspira a gobernar España ha votado en contra de la reforma laboral, que garantizaba la estabilidad en el empleo. No lo ocultan: cuando gobernaban congelaron el SMI y las pensiones. Ahora están en contra de la reducción de la jornada laboral y en contra de ampliar los permisos por maternidad y paternidad.

El gobierno que lidera el PSOE ha aumentado un 61% el SMI y 2,5 millones de trabajadores y trabajadoras (muchos de ellos jóvenes menores de 30 años) se benefician de esta medida. España tiene el paro más bajo desde hace 18 años y ya van seis meses consecutivos reduciendo el número de personas desempleadas. Nunca había habido tanta gente trabajando en nuestro país. Pero de esto el PP no habla. No le interesa hablar de lo que de verdad importa.

Luego no podremos decir que no nos venían avisando… Con declaraciones como estas nos están dando pistas de cuáles serán sus políticas si gobiernan. Por eso no podemos dar por seguros los derechos ya conseguidos. PP y Vox están dispuestos a revertirlos. La derecha siempre se opone a todos los avances sociales. Lo dicen sin pudor, disfrazado de bromas. Pero cuando gobiernan no son guasas. El documento aprobado por el PP en su último congreso nacional propone recortes en materia laboral, pone trabas a la representación sindical, criminaliza las bajas e inventa problemas que no existen.

Al señor Feijóo le recomiendo que aproveche sus vacaciones, porque pese a considerar que están sobrevaloradas él sí que las coge y disfruta, para reflexionar sobre todo esto. Y sobre cómo afrontar el nuevo curso político. Urge rebajar la crispación. Urge acabar con la deshumanización. Urge dejar de normalizar que en política todo vale. Urge acabar con las cacerías. Urge expulsar el odio y los bulos de la política. Urge volver a hablar de lo que realmente sí que es importante para la vida de la gente.

Pero me temo que es demasiado pedir. Porque lo que ha dicho que hará en agosto es preparar una lista de las leyes sanchistas a derogar. Se ve que en dos años no ha tenido tiempo de hacerla. Tampoco ha tenido tiempo de explicar cuál es su proyecto. Está muy ocupado en cuestionar derechos laborales ya conseguidos, en defender a Mazón delante de las víctimas de la dana, en polarizar y en reducirlo todo a que la culpa es de Sánchez. Para el PP rebajar la tensión no es una opción, porque detrás de esa torpe estrategia del enemigo único no hay nada.

De ese virus también lleva tiempo contagiándose el PP de la Vall d’Uixó. Su proyecto es el no por el no y estar en contra de todo lo que hace el gobierno municipal, aunque sea positivo para la ciudad. Veremos en septiembre…

* Tania Baños es alcaldesa de la Vall d’Uixó y vicesecretaria general del PSPV-PSOE