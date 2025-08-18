La tala socialista de Bejís

Si usted, que hoy lee estas líneas, tiene la suerte de descubrir Bejís, no lo dude, visítenos. Somos un pueblo sencillo y familiar, y quien acude se siente como en casa. Disfruta de la tranquilidad y la paz de nuestras calles y de una vecindad hospitalaria y generosa.

A Bejís lo abraza la naturaleza. Una masa boscosa que prendió en llamas hace ahora tres años, el 15 de agosto de 2022, y cuyos estragos todavía hoy permanecen en nuestra retina.

Ese dolor que nos acompaña cada día y que tratamos de superar con esfuerzo y con una sonrisa que difícilmente se nos borra, se ha vuelto pesadumbre y temor con la decisión unilateral de un equipo de gobierno que, bajo las siglas del PSOE, pretende talar los árboles que coronan la plaza del Ayuntamiento para remodelar el entorno.

Un cedro, monumental, y otros ejemplares no menos valiosos para nuestro pueblo que nos recuerdan nuestro vínculo con la naturaleza y nuestra deuda con ella. Ellos escaparon de las llamas. Como lo hicimos nosotros. Y hoy queremos que sigan siendo símbolo de un futuro prometedor.

El PSOE, empeñado en talar, se ha topado con la movilización de un pueblo que quiere más árboles y menos motosierras. Y apoyado en argumentos científicos, los del doctor en Biología Jaime Güemes, a la postre director del Jardín Botánico de la Universidad de Valencia, pide cumplir la ley.

Nosotros seguiremos defendiendo el futuro de nuestro pueblo. El que otros quieren segar de forma injusta e injustificada. Porque frente a la tala, la vida. Larga vida a Bejís.

* Laura Gómez es portavoz del PP en Bejís