Santi Cortells

El cel roig sobre Vila-real

Els incendis que des de juliol cremen a gran part de l’Estat han deixat una empremta alarmant: el passat diumenge, la pluja de cendres va arribar fins al cel de Vila-real, un fet que confirma que la crisi és també local. El foc ha devastat centenars de milers d’hectàrees, especialment al País Llionés o Galícia. El País Valencià, que no oblida els inassumibles morts de la dana, pateix ara onades de calor extremes que disparen el risc d’incendi. La situació ha deixat famílies desallotjades, infraestructures tallades i paisatges ferits de forma dramàtica els darrers dies.

Amb esta crisi creixent, el negacionisme climàtic és un perill afegit: negar el canvi climàtic o banalitzar els seus efectes és part del terror. No podem permetre que formacions amb responsabilitats sobre tots els valencians entorpisquen les polítiques per aturar l'escalfament del planeta.

Des de l’Ajuntament de Vila-real, liderem respostes valentes:

1. Prevenció activa: Hem intensificat la neteja de camins, barrancs i sòls.

2. Protecció sanitària i comunicació: En situacions d’exposició a cendres Sanitat recomana el tancament de finestres, evitar activitats a l’aire lliure, i en casos necessaris, l’ús de mascaretes FFP2.

3. Educació i sensibilització comunitària: Expliquem als ciutadans que no es tracta d'un problema puntual, sinó un símptoma de l’emergència climàtica. Combatem el negacionisme amb dades locals, transparència i formació.

4. Transversalitat climàtica: Hem introduït la perspectiva mediambiental en totes les àrees de gestió municipal. El cel roig de Vila-real per les cendres és una crida directa. Hem de ser referent en prevenció, protecció i adaptació.

Regidor de Compromís a l’Ajuntament de Vila-real

