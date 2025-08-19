Opinión | LA RUEDA
El cel roig sobre Vila-real
Els incendis que des de juliol cremen a gran part de l’Estat han deixat una empremta alarmant: el passat diumenge, la pluja de cendres va arribar fins al cel de Vila-real, un fet que confirma que la crisi és també local. El foc ha devastat centenars de milers d’hectàrees, especialment al País Llionés o Galícia. El País Valencià, que no oblida els inassumibles morts de la dana, pateix ara onades de calor extremes que disparen el risc d’incendi. La situació ha deixat famílies desallotjades, infraestructures tallades i paisatges ferits de forma dramàtica els darrers dies.
Amb esta crisi creixent, el negacionisme climàtic és un perill afegit: negar el canvi climàtic o banalitzar els seus efectes és part del terror. No podem permetre que formacions amb responsabilitats sobre tots els valencians entorpisquen les polítiques per aturar l'escalfament del planeta.
Des de l’Ajuntament de Vila-real, liderem respostes valentes:
1. Prevenció activa: Hem intensificat la neteja de camins, barrancs i sòls.
2. Protecció sanitària i comunicació: En situacions d’exposició a cendres Sanitat recomana el tancament de finestres, evitar activitats a l’aire lliure, i en casos necessaris, l’ús de mascaretes FFP2.
3. Educació i sensibilització comunitària: Expliquem als ciutadans que no es tracta d'un problema puntual, sinó un símptoma de l’emergència climàtica. Combatem el negacionisme amb dades locals, transparència i formació.
4. Transversalitat climàtica: Hem introduït la perspectiva mediambiental en totes les àrees de gestió municipal. El cel roig de Vila-real per les cendres és una crida directa. Hem de ser referent en prevenció, protecció i adaptació.
Regidor de Compromís a l’Ajuntament de Vila-real
- Ni aire acondicionado ni ventilador: este invento de Ikea te enfría la casa por menos de 40 euros y es fácil de instalar
- El pueblo medieval más bonito de Teruel tiene el mejor restaurante de la provincia, un increíble castillo y solo 141 habitantes
- Vuelve la lluvia a Castellón: Aemet prevé un 100% de probabilidades
- Doble cogida en el 'bou' de Xilxes: Dos 'rodaors' acaban en el hospital
- Un sol que habla del fuego, aunque en Castellón no haya incendios
- Municipios de Castellón reciben hasta 11 veces más turistas que población
- Abrasados a 40ºC en el interior de Castellón: conoce al detalle la previsión del domingo
- El nuevo Eurosol de Benicàssim prepara su despegue: anuncian las obras para inicios del 2026