Opinión | LA RÚBRICA
Dejà-vu
L’educació pública ha de ser el vehicle per a generar oportunitats a tots els valencians i valencianes. Un ensenyament que tinga com a objectiu la inclusió i no la discriminació. La integració i no la diferenciació. Promoure l’educació pública en tots els territoris i municipis siga quin siga el color polític del seu ajuntament. Posar damunt la taula les mesures necessàries educatives en el món rural per a evitar el despoblament. Doncs amb el PP a la Generalitat això és impossible.
Hem de recordar que la legislatura del PP de dreta extrema de Mazón va començar paralitzant 15 obres de 12 municipis per qüestions polítiques. El conseller Rovira va decidir que eixes obres de centres educatius, com l’IES de Borriol o l’IES Ramón Cid de Benicarló, no necessitaven cap intervenció. Però això va ser només el principi.
Després van arribar les retallades a les EOI, que van afectar les tres seus de la província de Castelló. A continuació van ser la Formació Professional i les Escoles d’Adults. La conseqüència és que l’educació pública perd qualitat i es generen menys oportunitats de formació i s’obri una escletxa educativa. Només aquelles persones que s’ho puguen pagar podran formar-se i l’ascensor social que és l’educació pública desapareix.
Però quan pensàvem que la malifeta no podia empitjorar, van implantar el districte únic. La conseqüència directa és clara: s’obri la possibilitat a què l’educació concertada puga elegir el seu alumnat. Una manera molt clara d’apostar per una educació elitista i no equitativa. Davant tot això ens passa pel cap la situació d’abans del 2015, un déjà-vu que ja vam vore quan governava el PP.
Portaveu d’Educació del PSPV-PSOE a Les Corts
