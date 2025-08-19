Familias honorables

Los ciudadanos de Castellón constituían en el siglo XVI, una clase cuyas fronteras son muy difíciles de distinguir. Los Casalduch, barones de Benicàssim y la Pobla, vivían en la villa, así como los Ferrer, con parejo título, heredado por los Gumbau. Eran caballeros los Vallés (de Montesa) y los Más, por concesión de Felipe II. En 1588 Pere Gascó y Jeroni Egual eran jurados, por insaculación del colectivo de ciudadanos. En 1564 ya Viciana hablaba en el libro tercero de la Crónica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia y de su reino, de estos personajes y otros como de «hombres de honor y bien tratados en sus personas y casas». Sin embargo, en la peyta de 1608 ambas familias, citadas en último lugar, figuran sin distinción, como labradores. En verdad, entre el agricultor acomodado y el ciudadano, el paso debió de ser muy corto.

La clara preeminencia de los labradores acaudalados en 1608 desapareció en 1702, a beneficio de transformarse en una incipiente nobleza, solicitada con ahínco, y que estaba compuesta por ricos hacendados con certificaciones jurídicas, que de poco les servían más allá de las propias fronteras del recinto murado local. Es el caso de los Sisternes, que eran muy pudientes pero carecían de título; en las Cortes de 1626 el capitán Cristóbal Sisternes obtuvo la hidalguía. En las de 1645 Jerónimo Egual presentó la concesión de hidalguía otorgada a su padre. Los Giner también aparecen como si fueran labradores ricos en 1608 y Violant de Casalduch, con su cédula de baronesa, poseía una botiga en la villa, como el hidalgo Gaspar Caperó.

