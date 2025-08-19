¿Juntos contra el fuego?

Con media España quemándose (a mediodía de ayer había 40 focos activos y más de 138.000 hectáreas afectadas) el Gobierno y el PP siguen echándose las culpas de algo que ha quedado en evidencia en estas últimas semanas: la impotencia que están demostrando las administraciones autonómicas, pero también la central, para frenar unos incendios forestales que arrasan la mitad oeste de la Península, avivados por las altas temperaturas y la falta de políticas preventivas previas. No es un hecho nuevo que los fuegos se ceben con nuestro país, pero conviene recordar que el sobrecalentamiento del territorio, que está generando incendios de sexta generación, tan difíciles de extinguir, se produce como consecuencia del cambio climático. No es este, por tanto, un asunto que pueda plantearse como un elemento más de la disputa política, pero la actitud de algunos responsables públicos hace pensar que no solo se sienten incapaces de sofocar los fuegos sino también sus propios instintos para dejar de utilizar asuntos de tal magnitud en el enfrentamiento cotidiano, en la lucha política del día a día.

Estamos hablando de cuatro personas que ya han fallecido en la extinción de los fuegos, de miles de ciudadanos que se han visto privados de su modo de vida, que han perdido sus casas, sus tierras y sus animales. Además, claro, del daño colectivo que representa la destrucción del medio ambiente. No es, por tanto, de recibo que a la propuesta del presidente Sánchez de forjar un pacto de Estado sobre la emergencia climática, la respuesta de los dirigentes del PP sea la negativa. Se puede criticar al jefe del Ejecutivo por no haber visitado con más prontitud las áreas calcinadas, se puede reaccionar con desconfianza ante cuál es su disposición real a aceptar la práctica de diálogo que implica el concepto de «pacto», pero no cabe la ironía, que esconde altas dosis de negacionismo, frente a su planteamiento. La oferta de Sánchez de hacer una reflexión conjunta para redimensionar las capacidades en la extinción de incendios y, más aún, para trabajar en la prevención de aquellos fenómenos causados por la emergencia climática, debe de ser cuando menos escuchada. No vale decir que es «una cortina de humo» ni frivolizar atribuyendo el 90% de los incendios a pirómanos o a accidentes, como hizo la portavoz popular, Ester Muñoz. El PP tiene la oportunidad de alejarse de las posiciones negacionistas de Vox, algo que tendría aún más valor en un momento de regresión de las políticas climáticas en el contexto mundial.

Esa reflexión conjunta, aunque también es cierto que tardía, debería servir también para clarificar de una vez por todas las competencias y las responsabilidades que recaen sobre las comunidades autónomas y sobre el Gobierno central a la hora de, por ejemplo, extinguir un incendio forestal. Sin que eso represente un obstáculo para potenciar la coordinación entre administraciones cuando haya que hacer frente a situaciones tan difíciles como las que se están viviendo estas semanas. La clave está en la colaboración y en huir del juego sucio, en utilizar la posibilidad de declarar un estado de emergencia determinado para buscar el cuadro de respuesta a la emergencia más adecuado, no para endosar o esquivar responsabilidades. Hacer lo contrario solo abona la antipolítica que emplea la ultraderecha. Una vez más, es necesario reclamar a todos un poco de responsabilidad.