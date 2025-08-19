La fuerza de la moderación

En la España de la Transición, nuestros padres y abuelos entendieron algo esencial: que el futuro solo podía construirse sobre el diálogo y la renuncia a los extremos. Aquella generación, marcada por la dictadura y el enfrentamiento, tejió consensos que parecían imposibles. No era pensar igual, sino pensar juntos, respetarse y buscar los puntos de encuentro. Ese espíritu permitió que España avanzara en libertad, prosperidad y cohesión.

Hoy, sin embargo, asistimos a un deterioro preocupante del debate público. Los extremos, de un lado y de otro, han convertido la discrepancia en trinchera, la política en espectáculo y el adversario en enemigo. Se confunde firmeza con griterío, y estrategia con bloqueo. En medio de ese ruido, la ciudadanía siente que sus problemas reales quedan relegados.

Defender la moderación no es adoptar una postura tibia ni diluir las convicciones. Es, precisamente, ejercerlas con la responsabilidad de saber que gobernar es integrar, no excluir. La moderación no es una ideología en sí misma; es una actitud. Implica escuchar antes de responder, reconocer lo valioso de las ideas ajenas y poner el interés general por encima de la conveniencia partidista.

En Unión Municipalista creemos que el espacio de centralidad que España necesita no es el que se coloca «a medio camino» por cálculo electoral, sino el que se sitúa equidistante de los extremos para evitar que condicionen el rumbo del país. Un espacio que mira al futuro con la serenidad de quien sabe que la política no debe ser un campo de batalla permanente, sino un espacio de acuerdos útiles.

La historia nos enseña que, cuando España ha avanzado, lo ha hecho desde la cooperación y el entendimiento. Recuperar ese espíritu no es nostalgia: es la única manera de afrontar los retos de nuestro tiempo con eficacia y estabilidad. Apostar por la moderación es apostar por un país que se gobierna desde la sensatez, y no desde el ruido, el odio ni rencores.

Alcalde de Nules y presidente de Unión Municipalista