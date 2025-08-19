Opinión | VENTAR I ESCAMPAR EL POLL
La simbologia
A Castelló brolla de tant en tant, la problemàtica de la Creu dels Caiguts, del passeig Ribalta. Un homenatge discriminatori agreujat pel simbolisme d'una religió. Deixeu-me dir per començar que respecte a totes les persones que tenen un sentiment religiós de la vida i practiquen escrupolosament o no les seues creences. No tinc raons que superen la fe, aquesta és immaterial i, per tant, seria impossible convéncer-los del contrari, la religió, no és una teoria, ni tan sols una hipòtesi, és irrebatible perquè manca d’estructura empírica. Es recolza en la necessitat humana de saber-se cuidat i el remordiment per actituds que necessiten ser perdonades, sentiments de por lligats al fet inatacable de l’existència pregonada per totes les religions d’una altra vida, on seràs jutjat.
Aquesta fermesa i fe en l’existència d’un déu, en massa ocasions provoca un radicalisme extremista d'intentar imposar la mateixa creença per damunt dels drets d’altres i la supèrbia de ser els altres els extremistes, perquè ells són els posseïdors de la raó absoluta. Els acòlits d’altres religions també volen respecte a la seua creença. Tots aquells que no necessiten cap simbologia ni creença per a viure la vida amb intensitat, tenen l’exigència moral i legal de què no se’ls impose des dels organismes o llocs públics els símbols d'altres. Si és veritat l’existència dels déus, i d’una altra vida, aquests, amb la seua magnificència i grandiositat sense fi que pregonen els acòlits, premiarà a tots els que mai han fet mal ni han imposat la seua creença o símbols per la força.
No diu gaire a favor d’una convicció religiosa, pretendre que la seua simbologia com si fos un cartell propagandístic en un lloc privilegiat, es mantinga en llocs públics, com un element cultural, resta arqueològica o històrica, quan no ho és. El símbol mai és innocent, en si mateix no és la fe, ni la convicció d’una creença, representa a una congregació de fidels o creients. Es configura com l'element del seu sentit de la vida, representa la seua fusió social.
És una exposició religiosa referent de religiositat d’aquest conjunt social, però no es pot pretendre la seua imposició visual en llocs públics a qui no la professe. Per eixe motiu, no pot formar part del bé estatal.
