Cumplimos. Cumplan ustedes

Somos la segunda provincia más montañosa de España, con parajes infinitos, con unos enclaves naturales de alta relevancia, singularidad y belleza. Tenemos el orgullo de vivir en una provincia con un rico patrimonio natural, el cual debemos proteger y preservar. Y desde la Diputación de Castellón lo tenemos claro: nuestra tierra, fuente de riqueza y oportunidad, es nuestra prioridad.

El trabajo es diario. El esfuerzo es constante. Y el proyecto es colectivo. Con escucha activa, con la mano tendida y con el deseo de progresar y dejar atrás cuatro años de abandono.

La lucha contra el fuego ha sido un reto desde el minuto uno. Una constante que se ha traducido en refuerzo de plantillas, ampliación de recursos y ejecución de infraestructuras dirigidas a incrementar la seguridad en caso de producirse una evacuación.

No son teorías. Son hechos. Porque nosotros cumplimos. Y es así como hemos podido multiplicar las helisuperficies de nuestra provincia con el fin de proteger a la ciudadanía y reducir el tiempo de respuesta en el conjunto de la provincia de Castellón. Zorita y Barracas ya son una realidad. En ejecución, la Jana y Torás. En programación, la Torre en Besora y Gaibiel.

Atrás quedan cuatro años en los que solo el municipio de quien presidió la Diputación se benefició de este recurso. Sueras tuvo la suerte que no tuvieron otros. Y nos alegramos. Pero desde el 28 de mayo de 2023, afortunadamente, las cosas han cambiado para que otras tantas localidades disfruten de aquello que reclamaron por justicia pero que PSOE y Compromís ignoraron de forma deliberada.

Hoy 750 efectivos están a disposición de nuestra provincia para prevenir y para actuar. Para proteger la tierra. Lo hacemos con el compromiso de reconocer la labor de unos profesionales que arriesgan su vida para salvar la nuestra. Que se enfrentan al fuego con el deseo de frenar su avance. Y ese valor, incalculable, por fin se valora con una respuesta en firme.

En el pasado año 2024 pusimos en marcha las Brigadas Rurales de Actuación Forestal, localizadas en Caudiel, Zucaina, Vall d’Alba y Xert. Su labor, la de prevención de la silvicultura y el apoyo a los bomberos, es crucial.

Y no fue suficiente. Hoy hemos incorporado dos nuevos coordinadores forestales, que amplían la sección forestal a 13 coordinadores forestales y cuatro técnicos, y a ellos, a su vez, hemos sumado siete nuevos oficiales con lo que la escala de Jefaturas de bomberos queda completada con nueve oficiales.

Un equipo humano operativo las 24 horas del día, los 365 días del año, formado por voluntarios, protección civil y bomberos profesionales, que se nutre de medios propios del Departamento de Bomberos de la Diputación de Castellón y medios de la Generalitat valenciana asignados a nuestra equipo humano.

Estamos decididos a levantar un cordón sanitario frente al fuego. Y lo hacemos con 200 vehículos, cinco medios aéreos, tres aviones (dos de carga en tierra y un anfibio) y dos helicópteros dotados de Unidad Helitransportada de Bomberos Forestales (GVA); cuatro parques de Bomberos Profesionales; URM (Unidad de Rescate de Montaña); URA (Unidad de Rescate Acuático); URS (Unidad de Rescate y Salvamento); cinco parques de Bomberos Voluntarios, 18 Unidades de Bomberos Forestales de Generalitat asignadas al Consorcio, UML (Unidad de Maquinaria y Logística) y Unidad de Voluntarios de Protección Civil de Diputación.

Dispositivo reforzado

Un dispositivo reforzado con la incorporación de dos nuevos camiones BRP (Bomba Rural Pesada) que refuerzan las unidades actuales de este tipo de vehículos destinados, entre otros, a la intervención en incendios forestales. En cuanto a la UML (Unidad de maquinaria y logística) ha incorporado recientemente una nueva pala cargadora frontal con lo que aumenta sus capacidades de apoyo a bomberos en incendios con un total de cuatro palas cargadoras, dos mixtas y dos tractores desbrozadora.

Nunca es suficiente. Por eso exigimos al Estado español que esté a la altura de nuestra provincia, de Castellón. Que no haga política de tierra quemada porque es una política que nos hace daño a todos. Y por eso no nos vale la propaganda que el socialismo de nuevo emplea tras las dramáticas consecuencias de los incendios que queman España.

Su ecologismo de salón nos ha conducido a los fatídicos resultados que hoy tanto nos duelen. Porque sin gestión de cortafuegos y sin limpieza de montes, los bosques se convierten en polvorines. Nosotros estamos preparados con un esfuerzo histórico entre profesionales, recursos materiales e infraestructuras. Pero nos preguntamos dónde está el Estado.

Con un residente que ha abdicado de sus obligaciones constitucionales, de poco nos valen sus fotos. Apruebe unos presupuestos, asuma sus competencias y gestione.

Nosotros cumplimos. Cumplan ustedes.

Presidenta de la Diputación de Castellón