Forjando nuestro futuro

Nelson Mandela dijo que «la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo». Es una verdad innegable: invertir en educación es invertir en el futuro, tanto a nivel individual como para toda la sociedad. A nivel personal, la educación abre mejores oportunidades laborales, mejora la calidad de vida y el bienestar. A nivel social, reduce la desigualdad, estimula la innovación y contribuye a la estabilidad económica.

En Burriana, hemos convertido esta máxima en una realidad. Hemos conseguido inversiones de récord en educación para nuestra ciudad, gracias al compromiso de la Generalitat valenciana, presidida por Carlos Mazón, de ofrecer una educación pública, universal y de calidad. El futuro IES Jaume I, con una inversión superior a los 22 millones de euros, será probablemente el instituto más grande de la Comunitat Valenciana. Además, estamos a punto de arrancar la reforma integral del Colegio Público de Educación Especial (CEE) Pla d’Hortolans, un centro de referencia en toda la comarca que recibirá más de 2,1 millones de euros.

Estos dos centros no solo serán un referente en nuestra provincia, sino que también ofrecerán un servicio a la altura de lo que merecen las familias de la ciudad de Burriana y de toda la comarca.

Nuestra labor como Ayuntamiento del municipio abarca tanto los problemas cotidianos, la iluminación, la seguridad o la limpieza, como desafíos que, a primera vista, exceden nuestras competencias. Los proyectos de los dos centros educativos demuestran que, con voluntad política y perseverancia, podemos ir más allá para impulsar grandes iniciativas que transformarán la calidad de vida de nuestros vecinos en las próximas décadas.

Como muestra, esta misma semana hemos finalizado la instalación de las aulas provisionales del CEE Hortolans. Gracias al buen trabajo de la conselleria y los operarios, en apenas dos meses hemos logrado preparar estas aulas prefabricadas para que nuestros alumnos más especiales puedan arrancar el próximo curso lectivo 2025-2026 con la mayor normalidad posible.

Para mitigar el impacto en la movilidad que generarán estos trabajos, hemos demostrado previsión y buena gestión al acondicionar tres parcelas privadas frente al centro de salud, creando una nueva zona de aparcamiento con capacidad para unos 80 vehículos. Estas acciones son la prueba de que, incluso en los proyectos más ambiciosos, el papel de los ayuntamientos es clave para influir y forjar el bienestar de nuestras futuras generaciones.

Alcalde de Burriana