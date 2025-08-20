Nunca antes tanto peligro

El fanatismo climático nos gobierna. Lo que dictan en Bruselas o Madrid se sufre en cada municipio con zona rural. Y es que lo que está pasando en el noroeste de España lo hemos visto ya en Castellón. Sin ir más lejos, en el gran incendio de Bejís, si algo se salvó fue justo lo contrario a lo que nos venden los ecologistas. Allí los cultivos de almendros, olivos y fruta de secano no abandonados hicieron de cortafuegos natural. A través de las imágenes aéreas de estos días estamos viendo como los pastos y campos de cultivo han permitido frenar los incendios.

Se habla de reto demográfico, pero la realidad es que no se incentiva el cultivo que cada vez es más caro por el exceso de requisitos medioambientales que nos imponen las leyes climáticas. Los animales, aunque sean plagas, no se pueden cazar. Los rebaños están mal vistos. Los montes no se pueden clarear porque según los ecologetas, protegerlos es igual a no tocarlos. Ni que decir tiene que para los ecologistas de salón es pecado mortal construir pantanos. Consecuencia; se abandonan campos, cañadas y caminos rurales. Y aunque nunca hemos estado mejor dotados de medios antiincendios, estos no son suficientes.

Pero no somos los únicos que sufren las políticas verdes. Alemania ve con estupor cómo los jóvenes huyen hacia otros países fuera de la esfera de la UE. La causa: el consenso progre ha autoimpuesto políticas verdes imposibles de cumplir en la industria. Así que evidentemente el talento humano y el capital huye hacia países más ventajosos. Procede rectificar y, si depende de Vox, no nos temblará el pulso.

Portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Castellón