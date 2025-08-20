Ahí viene la plaga

Ya estábamos en el carajillo de ron, descafeinado, tras el almuerzo y uno de los almorzantes suelta "últimamente hay una plaga de piriguayos en la población". Yo me echo las manos a la cabeza y le recrimino que cómo puede decir esa barbaridad. Y me contesta que es cierto, "hay muchísimos piriguayos". Ni se ha dado cuenta de que yo me refiero al concepto plaga que ha utilizado. Ya no me refiero siquiera al despectivo piriguayos que utiliza para los ecuatorianos, colombianos y peruanos que vienen a hacer esos trabajos mal pagados y sacrificados que los de aquí no queremos hacer.

Dice ChatGPT, y posiblemente antes la enciclopedia Espasa Calpe, que una plaga es una aparición masiva y dañina de seres vivos de la misma especie, que puede afectar a poblaciones animales o vegetales, o incluso a la sociedad. Pueden causar graves daños, enfermedades, o ser simplemente molestas y no deseadas. Y, por regla general, se entiende por algo muy malo, añado yo.

Y no os quiero contar por donde fueron los derroteros posteriores de la conversación: que si está bien que vengan pero que de forma legal. Que si el mayor coladero de extranjeros irregulares es por el aeropuerto Barajas-Adolfo Suárez y no por las pateras. Que la culpa de todo la tiene el de siempre. Que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista han hecho nada…

Nos quedamos a un paso de las violaciones masivas de nuestras mujeres e hijas y las okupaciones de nuestras casas. Pero eso ya no lo oí porque por suerte me tuve que ir antes. Posiblemente ahí no llegaron… espero.

