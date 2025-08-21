Demora sanitaria y en financiación

Cada verano la misma fotografía se repite en la provincia de Castellón y en el resto de la Comunitat Valenciana: centros de salud saturados, pacientes que esperan semanas para ver a su médico de cabecera y profesionales desbordados ante una demanda que crece sin que los medios lo hagan al mismo ritmo. No estamos ante una casualidad ni ante un mal funcionamiento puntual. Es el reflejo de un déficit estructural que golpea especialmente a territorios como el valenciano, condenados a sostener con recursos insuficientes un sistema sanitario exigido al máximo por la llegada de cientos de miles de visitantes estacionales.

En municipios de nuestra provincia, conseguir una cita médica se ha convertido en un complicado reto. Vecinos de Almassora, Burriana, Nules o Vila-real saben ya que la consulta presencial no llegará hasta septiembre, lo que en la práctica significa más de dos semanas de demora. En Moncofa, por ejemplo, la situación ha llegado a extremos de tres semanas de espera en pleno agosto, justo cuando la población se multiplica por la presencia turística. La escena se repite a lo largo de todo el litoral: ambulatorios tensionados, agendas cerradas y ciudadanos a quienes solo les queda la pataleta.

El problema, además, no se limita a un verano caluroso ni a un pico temporal de pacientes. La realidad es que, tal como ya ha venido avanzando Mediterráneo, uno de cada cuatro médicos de familia en la provincia arrastra ya un cupo por encima de las 1.500 cartillas, muy por encima de las recomendaciones. Con estas cifras, la atención pierde calidad, la prevención se resiente y la sanidad pública se convierte en un servicio cada vez más difícil de sostener.

La raíz del problema parece clara: la Comunitat sufre desde hace años un sistema de financiación autonómica que no compensa ni su crecimiento poblacional ni su condición de destino turístico de primer orden. Millones de visitantes llegan cada año a las playas y pueblos valencianos, utilizando de manera lógica y legítima servicios esenciales como la sanidad, pero sin que la Generalitat reciba los recursos necesarios para dimensionar esa carga. El resultado es un agravio permanente: más población que atender, pero menos financiación por habitante que la media estatal.

La consecuencia es doblemente injusta. Por un lado, los residentes, que pagan sus impuestos y deberían tener garantizado un acceso ágil a su médico de referencia, soportan demoras que comprometen su salud. Por otro, los visitantes, que también tienen derecho a una asistencia digna, se encuentran con un sistema colapsado, lo que daña incluso la imagen de la Comunitat como destino turístico seguro y de calidad.

La situación no se resolverá nunca con parches ni con pequeños refuerzos de verano. Se necesita una reforma profunda y una reparación real en la financiación autonómica. Mientras no se reconozca en los cálculos estatales que la Comunitat atiende cada verano a una población que excede con mucho sus cifras oficiales, el problema seguirá repitiéndose año tras año.

Sanidad pública, gratuita y universal no puede ser sinónimo de largas listas de espera y de frustración ciudadana. Mientras el Estado no repare de una vez por todas el déficit histórico con la Comunitat, seguirá siendo imposible garantizar que acudir al médico no implique estas largas demoras, justo en los meses en que la atención resulta más necesaria.