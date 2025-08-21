Europa acepta el mal menor

Banderas de la Unión Europea (UE). / Archivo

Un mes después del acuerdo genérico alcanzado entre Donald Trump y Ursula von der Leyen, Estados Unidos y la Unión Europea han difundido una declaración conjunta que establece los límites del terreno de juego en el que se aplicará a las exportaciones europeas un arancel máximo del 15%, aquellas que quedarán exentas de tal gravamen y aquellas como las referidas al acero y al aluminio, para las que de momento se mantiene el arancel del 25%. Al disgusto inicial en algunas capitales europeas al conocerse la formalización por escrito del pacto ha seguido cierta unanimidad en que ha prevalecido la idea del mal menor, al que en su momento se refirió la Comisión, y se ha evitado una guerra comercial de efectos imprevisibles en un flujo comercial que, en 2024, alcanzó los 1,68 billones de euros. Pero el vaticinio posterior de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, de que los efectos del rearme arancelario se dejarán sentir este trimestre en forma de una contracción de la economía han alimentado cierto grado de desconfianza.

La razón principal de las dudas es la sensación de que Europa ha aceptado un acuerdo desequilibrado, que de forma más o menos explícita impone obligaciones a los gobiernos y las empresas en orden a alcanzar en 2028 importaciones en el sector energético por valor de 600.000 millones, aumentar la compra de chips por valor de 40.000 millones en el mismo periodo de tiempo e incrementar la compra de material militar de fabricación estadounidense, algo anteriormente negado por Bruselas. La sensación de alivio remite al coste que una guerra comercial habría tenido para empresas y consumidores si se hubiese producido un cruce de penalizaciones arancelarias. Los términos en los que Maros Sefcovic, comisario europeo de Comercio, ha presentado el acuerdo, no como el mejor, sino como el único posible, se atiene a esa realidad.

El hecho de que las partes hayan dejado abierta una puerta a la posible disminución de algunos aranceles y a la ampliación a otros sectores de las exenciones de las que desde ahora mismo disfrutan algunos, da a entender que capítulos como el de la exportación de vino y de otras bebidas alcohólicas, importante para España, podrán eludir en el futuro el sobrecoste arancelario. Que Francia e Italia, asimismo perjudicadas, hayan alzado la voz es un factor a tener en cuenta, aunque de momento haya renunciado la UE a responder con idéntica moneda para la importación de destilados estadounidenses, una posibilidad que se barajó en los prolegómenos de la negociación. Dicho de otra forma: cualquier rectificación sobre lo establecido ahora solo es factible que se produzca si se mantiene la unidad de los europeos, de la misma manera que ahora han aceptado de forma colegiada el mal menor en aras de la estabilidad.

A la luz de la imprevisibilidad en el comportamiento del estadounidense Donald Trump, cabe decir que, en cualquier caso, nada está definitivamente cerrado y queda por ver cómo reacciona la Casa Blanca al probable aumento del comercio de los Veintisiete con China, por más que proliferen las dudas sobre la conveniencia de prestar oídos a los requerimientos de Pekín. Incluso si las negociaciones en que están curso atenúan lo que muchos sectores de la economía europea califican de competencia como desleal de las empresas chinas.