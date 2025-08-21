Opinión | LA RÚBRICA
De la sanitat
Que Begoña Carrasco, quan estava en l’oposició, era la gran defensora de la sanitat castellonenca, i que ara que ocupa la poltrona de l’alcaldia ja no reivindique ni les urgències al Raval Universitari, ni el consultori de la Marjaleria, ni una bona climatització a l’Hospital General o la reducció de llistes d’espera, és una cosa evident i decebedora, que demostra que per a ella primer va el Partit Popular i els seus interessos i després els interessos de la ciutat de Castelló.
Serem clars: la sanitat que tenim és una de les nostres grans virtuts, i això no vol dir que no tinga deficiències, que les té, especialment a causa de l’infrafinançament del País Valencià i també cal dir-ho d’una millorable gestió de la conselleria, que discrimina d’una manera escandalosa les comarques de Castelló, sent ben pocs els polítics que ens atrevim a qüestionar aquest centralisme quan governen els nostres.
Dit això, més enllà de temes locals o autonòmics, a tota Espanya hi ha dos grans reptes si volem mantindre una qualitat en l’assistència sanitària: el primer, adaptar l’atenció a l’edat dels usuaris, que cada vegada són més majors; i per altra banda, la falta de metges. No deixa de ser cridaner que per estudiar Medicina a Castelló calga un 13,08 sobre 14 en la selectivitat o diners, si tens diners no cal nota. És totalment indecent que, amb les llistes d’espera i la falta de metges, ni l’Estat, ni les autonomies, ni els col·legis professionals ni les universitats garantisquen la formació suficient per cobrir les places de metges que necessitem i poder tindre la sanitat que totes i tots volem.
Portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Castelló
- En directo: Ola de calor y riesgo de incendios en Castellón
- Aemet activa la alerta naranja en Castellón por lluvia y granizo
- Adiós a 43 años vendiendo frutas y verduras en Castellón: 'Gracias por confiar en nosotros
- Vídeo: Una avioneta se estrella en Benicàssim tras sufrir un fallo en el despegue
- El obispado alquila el convento de San José de Castelló. Este es su nuevo uso
- De antiguos pajares a barrio para artistas: así revivirá un pequeño pueblo de Castellón
- Vuelve la lluvia a Castellón: Aemet prevé un 100% de probabilidades
- Así se vive la fiesta taurina más refrescante del verano, los 'bous a la mar, en este municipio de Castellón