Un verano muy joven

Los jóvenes somos un pilar fundamental de la sociedad de Oropesa. Representamos presente y futuro, y como tal, debemos disponer de unos servicios acordes a nuestras necesidades, inquietudes y aspiraciones. En Oropesa tenemos la suerte de contar con el Casal Jove, unas instalaciones que son un punto de encuentro para la juventud. Allí se combina ocio, formación, creatividad y, sobre todo, convivencia. Es un lugar donde expresarse y compartir experiencias. Es, sin duda, un entorno seguro que fomenta valores tan necesarios hoy en día como la cooperación y el respeto.

Cuando asumí la concejalía de Juventud, me vi en la tesitura de tomar una decisión difícil: cerrar temporalmente el Casal Jove para licitar su gestión. Era consciente de que generaría debate y que algunos lo verían como un paso atrás. Sin embargo, mi objetivo siempre fue claro: hacerlo bien, con todas las garantías, para ofrecer a los jóvenes y a sus familias un servicio de calidad, estable y con futuro. Con el tiempo, esa apuesta valiente se ha visto recompensada. Casi un año después de su reapertura, el Casal Jove goza de una gran participación y de una agenda dinámica que demuestra que cuando se trabaja con visión y constancia, los resultados llegan.

La juventud de hoy pide cercanía, quieren que hables su mismo lenguaje y que entiendas sus preocupaciones. Por eso, este año pusimos en marcha el programa Verano Joven, una propuesta pensada desde y para ellos. Llenamos el tiempo libre, y lo hacemos con sentido: con actividades que fomentaran el compañerismo, el deporte, el conocimiento del entorno y también la reﬂexión. Juegos tradicionales, excursiones a los karts, experiencias de paddle surf, charlas sobre prevención de adicciones o rutas por Oropesa, todo ello ha conformado un verano al aire libre y en un ambiente saludable.

Las plazas se agotaron en apenas dos días, lo que demuestra que los jóvenes quieren participar, que están deseando encontrar propuestas atractivas en su propio municipio. Quiero reconocer la labor de quienes lo han hecho posible, así como a los monitores del Casal Jove, cuyo esfuerzo y dedicación han sido claves.

Ahora, con el verano ya casi terminado, toca mirar hacia adelante. El Casal Jove cerrará unos días para prepararse de cara a septiembre, y en ese tiempo estaremos trabajando para incorporar las propuestas que los propios jóvenes nos han trasladado. Porque esa es la clave: escucharles y dar respuesta a sus ideas.

Concejal de Juventud en el Ayuntamiento de Orpesa