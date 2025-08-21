Opinión | A FONDO
Viu l’Alcora en festes
El compte enrere ha arribat a la seua fi. L’Alcora ja està preparada per a viure unes celebracions molt esperades i especials: les Festes del Crist 2025, que ompliran de vida els nostres carrers a partir d’aquest dissabte.
Tenim al davant dies intensos, amb més de 150 actes que ens conviden a eixir, a retrobar-nos i a gaudir orgullosos del nostre folklore i les nostres arrels. Seran dues setmanes plenes d’activitats que uneixen tradició, cultura, esport i diversió, on tots podrem compartir moments molt especials.
Les nostres festes són fruit d’un gran esforç col·lectiu. La regidora de Festes, Vanessa Periz, ha treballat intensament per a oferir un programa variat i de qualitat, pensat perquè totes i tots trobem el nostre espai de diversió i convivència. Un treball que ha comptat amb la col·laboració de la resta de companys i companyes de l’equip de govern.
Quan sumem esforços, l’Alcora és imparable. Cal reconéixer la dedicació de les comissions de festes i taurina, persones que dediquen generosament temps, esforç i il·lusió perquè el conjunt del poble puga gaudir d’uns dies inoblidables. També és fonamental la contribució de les penyes, associacions, clubs esportius, treballadors i treballadores de l’Ajuntament, pubs, bars, comerços, entitats i empreses col·laboradores. Gràcies per fer possible unes festes tan completes i participatives.
Vull, a més, aprofitar per a posar en valor i agrair la tasca altruista del cronista oficial de l’Alcora, coordinador un any més del nostre preuat llibre de festes, així com de totes les persones, col·lectius i centres que han col·laborat amb les seues aportacions, i els comerços que faciliten la seua venda. La recaptació es destinarà de nou a una causa solidària, demostrant que les nostres festes també són compromís, empatia i responsabilitat.
Les festes són ocasions úniques per a compartir experiències inoblidables, i la nostra cort d’honor en seran les protagonistes. La reina, Esther Catalán, i les dames, Mara Vivas, Jimena Caballero, Ángela Grangel i Eva Lei Díaz, gaudiran d’uns dies plens de vivències, complicitat i emocions que enfortiran els vincles entre elles i amb el poble. Seran jornades per a compartir nervis, somriures, amistat i alegria, moments que quedaran gravats a la seua memòria i a la de les seues famílies. Els desitge que gaudisquen de cada instant, que cadascuna d’aquestes experiències els aporte felicitat, il·lusió i records que conservaran amb orgull i afecte durant tota la vida. Per a mi, serà un veritable orgull acompanyar-les en aquesta aventura.
Durant aquests dies de festa, la música i l’art hi estaran molt presents: banda de música, rondalla, dolçainers i tabaleters, xarangues... ompliran els carrers i places d’alegria i tradició. Les diferents exposicions, que podran visitar-se en espais com la Reial Fàbrica, la nova biblioteca, la Caixa Rural o l’Ajuntament, posaran en valor el talent i la creativitat dels nostres artistes. També gaudirem de concerts i espectacles que faran vibrar la Pista Jardí i altres escenaris de l’Alcora.
L’esport hi tindrà també un paper destacat, amb la Volta a Peu, que reunirà a grans i menuts, però també amb tornejos de futbol i bàsquet, activitats al camp de tir, pesca, ciclisme, caiac... Una mostra més de la vitalitat i la diversitat del nostre poble.
Els actes taurins tornaran a ser un dels grans punts de trobada, amb entrades, proves i embolades que any rere any congreguen a milers d’aficionats. Començaran el dissabte 30 d’agost amb l’entrada de 6 bous braus de la ramaderia de Carlos Núñez.
Gastronomia
La gastronomia es viurà també intensament aquests dies. A més del concurs de paelles, el sopar de gala, els tradicionals sopars de pa i porta i el tombet de bou, cal ressaltar la celebració de la XIV Ruta Gastronòmica del Caragol, organitzada per Hosturialc. Del 29 d’agost al 6 de setembre, restaurants i bars oferiran les seues millors receptes al voltant d’aquest producte tan popular.
La Festivitat del Santíssim Crist, el 31 d’agost, serà un moment àlgid dins de les celebracions, reunint veïns i veïnes en una jornada carregada de solemnitat i emoció.
Impossible nomenar tots els actes... però us puc assegurar que en tenim per a tots els gustos. Ens esperen dies per a compartir, trencar amb la rutina i acumular vivències. Uns dies per a sentir-nos encara més orgullosos de ser alcorins i alcorines, i per a demostrar, una vegada més, que el nostre poble sap conjugar tradició, modernitat i convivència.
Només em queda convidar a tots els amics i amigues de la província a què visiten l’Alcora en festes i desitjar que tots els actes transcórreguen amb respecte, harmonia i tolerància.
Molt bones festes del Crist a totes i a tots!
Alcalde de l'Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló
