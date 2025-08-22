Civilizados como los animales

Negar el cambio climático a estas alturas no es un error inocente, es más un acto de irresponsabilidad. La evidencia científica es abrumadora: estamos conviviendo con sus efectos en forma de olas de calor extremas, sequías prolongadas, inundaciones devastadoras y alteraciones de los ecosistemas que afectan a nuestra vida diaria. Y, lo queramos o no, seguiremos conviviendo con ellos durante las próximas décadas.

El cambio climático es un desafío global que exige grandes consensos, cooperación y políticas valientes. Pero el primer paso no se da en las cumbres internacionales, sino en la conciencia individual. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de alejarse de los discursos negacionistas, que no solo distorsionan la realidad, sino que también retrasan las soluciones que tanto necesitamos.

Y no es cierto que «nadie lo vio venir». Llevamos décadas recibiendo advertencias claras. Hace ya un cuarto de siglo, el que fuera vicepresidente de Estados Unidos y candidato presidencial, Al Gore, con sus aciertos y sus errores, ya alertaba del problema en un ejercicio pionero de divulgación ambiental. Fue ridiculizado y atacado por quienes aún hoy insisten en hacernos creer que el cambio climático es una falacia. Mucho antes, a finales de los 70, el músico brasileño Roberto Carlos hablaba del progreso con un canto a ser civilizado como los animales... y no hacer el animal.

Hoy no podemos permitirnos la ingenuidad de seguir el juego de quienes siembran dudas para proteger intereses particulares. Negar el cambio climático no lo detiene, solo nos hace más vulnerables a sus consecuencias. La cuestión parece clara: o actuamos con decisión, desde lo personal hasta lo colectivo, o hipotecamos aún más el futuro de las próximas generaciones.

La evidencia nos ha arrollado a cada árbol caído por las llamas o arrastrados por las turbulentas aguas. El tiempo de las excusas ya pasó y el reto es monumental, pero el peor error sería seguir escuchando las voces que niegan lo que tenemos ahí fuera y tanto nos perturba, de momento, en modo exprés.

Director de Mediterráneo