A FONDO
Morter de l’any
Hi ha coses que ens defineixen més enllà dels projectes, les infraestructures o les estadístiques. Com a ciutat, podem parlar d’inversions, de creixement econòmic, de modernització i de serveis públics eficients, i tot això és, sens dubte, fonamental. Però també sabem que, darrere de cada gran pas que donem, hi ha sempre persones. Persones que, sovint des de la discreció, des de l’esforç callat i constant, sostenen el veritable teixit humà de Vila-real. Són elles les que fan que la nostra ciutat no siga només un lloc on viure, sinó un espai compartit, amb ànima, cohesió i valors.
Hui tindrem el privilegi d’anunciar una nova iniciativa que naix precisament amb la voluntat de reconéixer aquestes persones: el Morter de l’Any. Un guardó simbòlic, però carregat de significat. Un reconeixement que vol posar el focus sobre aquells veïns i veïnes que dediquen el seu temps, la seua energia i el seu cor al servei dels altres. No ho fan per aparéixer en fotos, ni per rebre aplaudiments. Ho fan per convicció, per estima a la seua comunitat, per responsabilitat social. I això, en els temps que vivim, és més necessari que mai.
Aquesta distinció pretén ser un homenatge sincer a la gent que fa de Vila-real un lloc millor. A aquelles persones que s’impliquen en associacions, en comissions, com la de penyes, en iniciatives culturals o solidàries, en moviments veïnals o esportius. A la gent que ajuda sense mirar el rellotge, que escolta, que acompanya, que organitza, que suma. Són moltes vegades persones anònimes, però sense elles no s’entendria el dia a dia del nostre poble.
El morter, l’objecte que dona nom i forma al guardó, no és una elecció casual. És una eina senzilla, tradicional, però plena de simbolisme. Representa la paciència, la força, l’habilitat de mesclar elements diversos per aconseguir una unitat harmònica i saborosa. Així és també la nostra ciutat: una suma d’identitats, d’històries, de sensibilitats i de capacitats que, ben barrejades, creen una cosa única. Cadascú i cadascuna aporta el seu ingredient, la seua manera de fer. I entre totes i tots fem Vila-real.
Amb aquest premi volem dir «gràcies». Unes gràcies en majúscules, sinceres i profundes. Gràcies per fer comunitat, per cuidar el que és de totes i tots, per transmetre valors, per construir vincles. Gràcies per fer possible que Vila-real siga molt més que una ciutat: siga una ciutat valenta, compromesa, solidària. Una ciutat amb cor de poble.
Volem que siga un símbol
Des de l’Ajuntament ens sentim molt orgullosos d’impulsar aquest reconeixement. Però no volem que siga només un premi: volem que siga un símbol. Un símbol del que realment importa. Del treball discret però transformador. De la força de la gent senzilla que mou el món. D’allò que no ocupa titulars, però que és fonamental per avançar junts.
I per això, no podíem imaginar un escenari millor per entregar el Morter de l’Any que un acte tan arrelat i tan nostre com és la X Trobada de l’Elaboració de l’Allioli, una activitat que ja forma part del calendari emocional de Vila-real. En aquesta trobada, centenars de persones es reuneixen per preparar allioli de manera tradicional, compartint receptes, rialles, records i, sobretot, molta complicitat. És una activitat que combina cultura gastronòmica, treball col·lectiu i orgull local. Una festa que dignifica el que som i el que volem continuar sent.
Tot això dins del marc incomparable de la Nit de la Xulla, una celebració declarada Festa d’Interés Turístic Autonòmic per la Generalitat valenciana, que cada any reuneix milers de persones les nostres places i carrers per compartir torrades, música, convivència i germanor. La Xulla és una de les manifestacions més potents del nostre patrimoni immaterial. Una festa que naix de la gent i per a la gent, que reforça els vincles de barri, d’amistat i de família. Una mostra més que la millor Vila-real és la que es viu braç a braç, compartint taula, esforços i somriures.
Per això, vos convide a gaudir d’aquesta trobada amb il·lusió i amb el cor obert, a sentir-vos plenament partícips d’aquest homenatge col·lectiu que reconeix l’esforç, la solidaritat i el compromís de tantes persones que fan gran el nostre poble. Alhora, vos anime també a continuar construint, dia a dia, un futur on el reconeixement i l’empatia formen part essencial del nostre dia a dia, i on gestos com ajudar, compartir i sumar siguen la base de la nostra convivència. No deixem mai de celebrar aquests valors, perquè quan premiem de cor, guanya tot el poble.
Alcalde de Vila-real
