Seguridad real sin postureo

Las asociaciones vecinales y comisiones de fiestas ejercen un papel fundamental en la vida comunitaria. En su labor emplean incontables horas para organizar actividades que enriquecen a toda la ciudadanía. Merecen, por ello, el respeto y reconocimiento por el enorme esfuerzo que dedican de forma desinteresada.

Nuestros barrios periféricos son espacios donde el apoyo mutuo y la cercanía son la base de su vida en común. Siempre que los visitamos respiramos la familiaridad y acogimiento de todas y todos los residentes.

Por eso, entristece que estos barrios vean ensombrecidas sus fiestas por circunstancias ajenas a sus vecinas y vecinos. No es justo que quienes dedican su tiempo al bien común tengan que cargar con la preocupación de resguardar la seguridad del barrio.

Hay que garantizar la presencia policial en la ciudad y especialmente durante las fiestas, si es cuando la comunidad más la requiere. La seguridad no es un lujo, es un derecho fundamental que todos y todas merecemos.

El concejal de Seguridad, el señor Antonio Ortolá, lleva dos años de apariciones mediáticas, fotografías, declaraciones y presentaciones con alfombra roja que han sustituido a las medidas de seguridad que nuestra ciudad necesita. Y eso se llama propaganda.

Todo con el silencio de la alcaldesa Begoña Carrasco, que prometió en campaña electoral un retén fijo de la Policía Local en Perpetuo Socorro que ya han descartado. Y eso se llama engañar a la ciudadanía.

Más seguridad real y menos postureo.

Concejala del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Castelló