Vivir sin ruido es un derecho de todos

En Almassora, la defensa de la salud y el bienestar de nuestros vecinos de la playa no es una cuestión partidista: es un deber moral. El reciente decreto ley del Consell, que afecta de lleno a quienes sufren la contaminación acústica procedente del polígono industrial Serrallo, puede conllevar un retroceso en esa lucha que, desde hace años, la ciudadanía y el Ayuntamiento mantienen para lograr un entorno más habitable y que se respeten los derechos de todos.

Cuando una norma pone en riesgo derechos fundamentales, el silencio no es una opción. Por eso, el paso dado por el Ayuntamiento al solicitar amparo al Defensor del Pueblo es mucho más que un trámite, ya que es una declaración firme de que Almassora no está dispuesta a resignarse.

No se trata de ir contra nadie, sino de defender a todos. Antes que los partidos, las ideas o las empresas, están las personas. Y eso implica exigir medidas compensatorias reales, justas y efectivas que reconozcan el daño y lo reparen. La actividad económica debe ser compatible con la convivencia vecinal, por ello, seguimos solicitando medidas correctivas destinadas a paliar las molestias que los vecinos de la playa padecen.

El ruido constante no es solo una molestia: es un enemigo invisible que erosiona la salud física y mental, que impide el descanso y que altera la calidad de vida. Vivir con molestias día tras día no debería ser el precio a pagar de quienes residen en nuestra playa. No podemos olvidar que en la zona litoral viven cerca de 3.000 personas durante todo el año.

Esta es, en definitiva, una cuestión de dignidad. Y la dignidad no entiende de colores políticos ni de conveniencias económicas. No queremos que nada condene a los almassorins a convivir con el ruido del Serrallo como si fuera un peaje inevitable. Creo que vivir sin ruido, respirar aire limpio y dormir sin sobresaltos no es un lujo, sino un derecho. Detrás de cada queja hay personas.

Y el pueblo de Almassora no piensa quedarse de brazos cruzados, y defenderá ante cualquier administración y en el terreno judicial la verdad. Este asunto se encuentra ya judicializado, pero esta alcaldesa siempre estará dispuesta a escuchar a todos, a intentar llegar a acuerdos que sean justos y equitativos.

Alcaldesa de Almassora