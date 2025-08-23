Confianza empresarial

Basta con repasar de manera periódica el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme en su acrónimo habitual) para dar fe del buen momento económico en el que nos encontramos en la provincia. Siempre habrá excepciones, por supuesto, pero ver a empresas de renombre salir de angustiosos procesos concursales siempre es un alivio, especialmente para su masa social y unos proveedores que, por fin, asegurarán esa tan esperada estabilidad que siempre necesitan.

Los últimos datos de creación de nuevas empresas en Castellón, según el Instituto Nacional de Estadística, hablan de una fructífera primera mitad de año, con números que no se conocían desde la crisis del 2008. Y eso es buen síntoma, como lo está siendo para el empleo y la economía.

Atrás parecen quedar algunos de los momentos más duros para nuestras empresas, como lo fue el estallido de la pandemia en 2020 o la tensión ocasionada a partir de 2022 por la crisis de demanda y el encarecimiento de la energía y los costes.

Pero más allá de los números, lo realmente importante es el clima de confianza que empieza a respirarse en el tejido empresarial, cuya intensidad va por barrios según el sector o el tamaño de las compañías. La confianza, siempre ha sido así, suele traducirse en inversión en proyectos que no se hubieran puesto en marcha hace apenas unos meses, y en una capacidad de resiliencia puesta a prueba en los momentos más duros. No obstante, conviene no caer en la autocomplacencia y seguir trabajando en lograr un modelo productivo más diversificado que no dependa en exceso de sectores concretos y que el peso de las tensiones presentes y futuras no recaigan siempre en unas pymes, que siguen siendo el eslabón más débil de la cadena.

Director de Mediterráneo