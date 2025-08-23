John Lennon y un tal Robert Morgan

¿Conocen ustedes al pintor Robert Morgan? Pues yo tampoco, hasta que leí que iba a participar en un documental sobre la muerte de John Lennon. Eran vecinos cuando al cantante le dispararon.

Pocos asesinatos ha habido más impactantes que el de quien fuera integrante de The Beatles, la banda más importante de la música en los últimos cien años, por lo menos. Y lo dice alguien que no es especialmente fan de los chicos de Liverpool, pero les reconozco la impronta que dejaron en el panorama del pop. Irrepetibles. Y de todos sus miembros, el más icónico quizá fuera aquel espigado muchacho que podríamos decir que nunca dejó de serlo porque murió recién cumplidos los cuarenta.

Obviamente, no puedo decir nada nuevo de aquel crimen. Tampoco tiene gran misterio: un perturbado mental decidió dispararle. Las consecuencias sí fueron tremendas, no solo para sus millones de fans, sino también para el resto de famosos. Se les acabó lo de ser tan campechanos como para ir por ahí sin escolta. Visto desde otra perspectiva, resultó la suerte para el negocio de los guardaespaldas.

Hablaba de Robert Morgan, pintor y vecino de John Lennon. Cuando mataron a este, escuchó los disparos, se fue a la ventana y lo vio tendido en la acera, agonizante. Cogió su cámara de fotos y se aprestó a inmortalizar el instante. Lo enfocó y, en la última milésima de segundo, decidió que el cantante y compositor inglés merecía vivir esos postreros momentos con dignidad, sin que quedara constancia gráfica de ellos.

Un gesto mayúsculo que a uno le reconcilia con la raza humana. Aún quedan, o quedaban en 1980, personas con dignidad. Gente que anteponía razonamientos morales a los económicos. Porque esa foto valía millones. Literalmente, le hubiese hecho rico y famoso. De hecho, seguro que su carrera como pintor habría ido directa hacia el estrellato y eso le hubiese reportado aún más dinero, más fama. Pero no, Robert Morgan decidió no apretar aquel botón y permanecer en el anonimato. Hasta ahora.

En lugar de tomar la fotografía, hizo un esbozo y más tarde, con calma, pintó un cuadro. Un cuadro del que nadie sabía nada hasta ahora. Intentó mostrárselo a Yoko Ono, la esposa de John Lennon, y esta no quiso saber nada; aunque no sorprende que esta mujer se comportara de manera extraña, ¿verdad?

El cuadro en cuestión no me dice gran cosa. Al parecer, el señor Morgan es sobre todo paisajista. Vive en Venecia desde hace un porrón de años y se dedica a pintar la ciudad de los canales con obstinación. Este dato me parece crucial. Mucho me temo que este pintor siempre ha sido rico. Ya lo era en 1980 porque vivía en el centro de Nueva York, en el mismo edificio que Lauren Bacall o Mia Farrow. Y lo sigue siendo: Venecia, además de humedades, tiene unos precios inmobiliarios elevadísimos.

¿Qué hubiéramos hecho usted y yo a sabiendas de que esa foto nos solucionaría la vida? Y la gran pregunta debería ser: ¿No ser ricos nos puede volver más mezquinos?

No pienso contestar; me da miedo. Le aconsejo a usted que tampoco lo haga. Y que me perdone por proponérselas.

Editor de La Pajarita Roja