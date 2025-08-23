Respondemos

Abrir las puertas y las ventanas del Ayuntamiento de Castellón. Compartir desde la transparencia, la participación ciudadana y la escucha activa el día a día de la gestión municipal. Ese ha sido, desde el primer momento, el objetivo de este equipo de gobierno. Con la responsabilidad de hacer cumplir el mandato de nuestros ciudadanos. Porque hemos cambiado de paradigma. Porque Castellón ya no es una ciudad al servicio de sus políticos o su ideología. Castellón cuenta, por fin, con unos políticos al servicio de su ciudad y de los ciudadanos.

Los gobiernos municipales en la última década estuvieron alejados de los intereses de nuestros vecinos. Un distanciamiento de la realidad agravado por las diferencias entre socios de coalición que no hicieron más que entorpecer la puesta en marcha de proyectos clave para nuestra ciudad como la nueva residencia de mayores de la calle Onda o la reforma del edificio de Correos, proyectos que el actual gobierno ha desbloqueado en beneficio de los castellonenses.

Uno de los ejemplos más evidentes de este abandono institucional del Ayuntamiento hacia sus ciudadanos lo sufrieron los vecinos de la Marjalería. Por eso, uno de los primeros proyectos, de las primeras medidas que impulsamos desde el actual equipo de gobierno fue la puesta en marcha de la Oficina Municipal de la Marjalería.

La creación o puesta en marcha de este servicio fue un compromiso que adquirimos con los vecinos antes de las elecciones. Y desde agosto de 2023 este punto de información para la ciudadanía de la zona de la Marjalería tiene sus puertas abiertas de par en par para atender las consultas, para resolver las dudas y para tomar buena nota para solucionar las demandas y peticiones de los vecinos y vecinas de la zona. Estamos satisfechos con ese trabajo que puso fin a ocho años de abandono. Ahora los marjaleros tienen a quién dirigirse y tienen a un Ayuntamiento que les atiende y que les responde de manera personalizada.

En apenas dos años de vida ya han sido 1.832 personas las atendidas esta oficina. Y en base a sus peticiones hemos actuado. Hemos iluminado más de 13 caminos con 33 puntos nuevos de luz en la Marjalería. También hemos asfaltado 11 caminos, incluida la mota derecha del Río Sec, a la que dentro de poco se unirá la mota izquierda. Y por otro lado, acabamos de aprobar el proyecto de asfaltado en el camí de l’Obra, con una inversión de más de 730.000 euros.

Gracias también a ese diálogo permanente con los vecinos a través de la Oficina Municipal de la Marjalería, surgió la contrata de limpieza que ha conseguido limpiar más de 100 kilómetros de acequias en estos dos años. Y muchos más kilómetros, hasta 300, son los que se han limpiado en los diferentes caminos que atraviesan este lugar único y tan especial de nuestro término municipal. Y seguimos trabajando, escuchando a los vecinos de la Marjalería. Para estar a su lado, mejorar su calidad de vida y para cumplir, sobre todo, con lo que les prometimos.

Al lado de nuestros vecinos

Siempre encontrarán a este equipo de gobierno municipal al lado de las necesidades y al servicio de nuestros vecinos y vecinas. Como al servicio de la ciudadanía están siempre nuestros agentes de Bomberos que, en una nueva muestra de solidaridad y en coordinación con el Consorcio Provincial, han acudido de manera voluntaria hasta Castilla y León para ayudar a sofocar los que muchos han calificado ya como los peores incendios de la historia de España. Un fuego que ha afectado a varias comunidades autónomas. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de la catástrofe, basta decir que la superficie quemada este año llega ya a las 400.000 hectáreas y equivaldría a unas tres cuartas partes de la extensión de la provincia de Castellón.

De esta manera, la ciudad de Castellón aporta su granito de arena y vuelve a mostrar su apoyo con quienes de verdad están sufriendo una de las peores catástrofes naturales en la historia de nuestro país, costando incluso varias vidas humanas. Un ejemplo de solidaridad, de vocación y de servicio público que es todo un orgullo para toda nuestra ciudad, ya que es en nombre de los castellonenses en el que estos bomberos voluntarios trasladan su ayuda.

Castellón vuelve a enviar su ayuda a quien más la necesita en estos momentos, tal y como ya ocurrió con la dana que golpeó a nuestros hermanos valencianos. Entonces el agua y ahora el fuego están poniendo a prueba a miles de personas. Muchas han sido evacuadas a otros lugares y han perdido sus hogares. Pero lo que no vamos a permitir es que pierdan la esperanza. La presencia de los Bomberos de Castellón representa el abrazo de toda una ciudad. Ellos encarnan los valores más nobles y las cualidades más sobresalientes de nuestra sociedad. Gracias por llevar el nombre de Castellón y la esperanza al lado de quien más lo necesita.

Alcaldesa de Castellón