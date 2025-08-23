Opinión | LA RÚBRICA
Suera resisteix
A la porta de la Serra d’Espadà, acollits per pins, carrasques i oliveres, al poble de Suera resistim entre la natura, la cultura i l’oblit. Tot i que podríem ser molts més que els poc més de 500 habitants de l’actualitat, viure-hi es fa cada dia prou més difícil.
Després de la pandèmia, molta gent es va plantejar tornar. Alguns ho van aconseguir, però la realitat és que, sense habitatge digne ni serveis bàsics , perquè molts negocis essencials han tancat, arrelar-se és una quimera. El despoblament no es combat només amb empadronaments, sinó amb polítiques que permeten quedar-se: accés a la vivenda, feina i una vida digna. La tranquil·litat de viure a la muntanya hauria d’anar acompanyada d’una estabilitat vital: poder viure dignament, sense l’angoixa de no trobar un habitatge assequible on arrelar-se.
Perdem subvencions que podrien transformar el poble: per a comprar habitatge públic, enderrocar edificis en ruïna, crear vivenda nova o reforçar serveis administratius essencials. Mentrestant, el model turístic avança i l’habitatge habitual es converteix en segona residència o allotjament temporal.
La manca d’habitatge assequible i d’oportunitats laborals expulsa els joves, que cada vegada volen quedar-se menys. Hem perdut comerços imprescindibles per manca de suport i de relleu generacional. Calen polítiques socials valentes i eficaces. Suera no pot viure només de records ni de festes.
Encara hi som a temps, però cal voluntat real. Lluitem cada dia perquè Suera no siga només un record d’estiu.
Portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Suera
- El detenido por el crimen de la autocaravana es un vecino de Torreblanca
- Detenido en Francia el autor de la muerte a puñaladas de una mujer en Alcossebre en 2024
- CD Castellón | LaLiga complica el regreso del fútbol al SkyFi Castalia
- Herido grave en una cogida en los Bous a la Mar de Benicarló
- La muerte de un 'streamer' en directo tras 12 días sufriendo violencia extrema conmociona Francia y reabre el debate de los límites en internet
- Alerta amarilla: Las lluvias dejan 10,6 l/m2 en apenas 4 horas en este pueblo de Castellón
- El nuevo destino de Jeremy de León, el joven que dijo 'no' al CD Castellón
- Susto en Benicàssim: el inesperado temporal deja a seis bañistas atrapados en el mar